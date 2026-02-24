La ceremonia se desarrolló en la sede comunal y contó con la presencia del ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. Durante el acto, las autoridades provinciales hicieron entrega de una copia de la Ley N° 11.248/2026 al presidente de la Junta de Gobierno, Lucas Eichmann, norma que establece el paso de Junta de Gobierno a Comuna.

Además, se dio lectura al Acta de Traspaso de Mando, documento que formaliza la transferencia de responsabilidades y marca el inicio de una nueva etapa administrativa para la localidad.

Juramento y nueva etapa

Posteriormente, prestaron juramento el flamante presidente comunal, Lucas Eichmann, y los vocales titulares comisionados: Valeria Gregorutti, Ariel Damián Wolf, Norberta Estanislada Acosta, Raúl Antonio Chemez y Gabriela Carina Gadea.

“¿Cuándo vamos a ser comuna? Era una de las preguntas que más recibía desde hace bastante tiempo. Hoy lo somos”, expresó Eichmann al iniciar su discurso, en el que destacó la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio, quien el 28 de octubre de 2025 firmó el Decreto Nº 2967 declarando a Isletas comuna de segunda categoría, posteriormente ratificado por la Legislatura mediante la Ley Nº 11.248.

El presidente comunal calificó la jornada como “histórica” y aseguró que el nuevo estatus institucional implica “más herramientas, más autonomía y más posibilidades para planificar el futuro”, aunque también una mayor responsabilidad para responder a las necesidades de la comunidad.

Fortalecimiento del federalismo

Por su parte, el ministro Troncoso subrayó la importancia del proceso de transformación institucional como parte del fortalecimiento del federalismo en la provincia. “Lo verdaderamente importante es lo que dejamos. Muchas veces lo más trascendente es lo intangible: el crecimiento institucional y el fortalecimiento de la comunidad”, afirmó.

En línea con la visión del gobernador, sostuvo que la transformación apunta a consolidar un Estado más transparente, simplificado y cercano a los vecinos. “No nos creemos fundacionales ni iluminados. Cumplimos con la ley y fortalecemos el federalismo del interior”, remarcó.

Más autonomía y oportunidades

La vicegobernadora Aluani valoró el reconocimiento formal como una herramienta para gestionar con mayor autonomía y promover el desarrollo local. “Es un paso fundamental porque no solo constituye una herramienta administrativa, sino también una herramienta que transforma y brinda una mejor calidad de vida a los vecinos”, expresó.

Asimismo, hizo referencia a los procesos migratorios que afectaron históricamente a comunidades rurales de Entre Ríos por falta de oportunidades y aseguró que la actual gestión busca fortalecer el arraigo y abrir nuevas perspectivas para el interior provincial.

“Que realmente sea una opción vivir en las zonas rurales, en nuestros campos. Que sean lugares con oportunidades de futuro para poder arraigarse”, señaló.

Reconocimientos y acompañamiento institucional

Durante el acto se descubrieron placas recordatorias que simbolizan el esfuerzo colectivo de la comunidad y la consolidación de su identidad institucional.

Al cierre, se realizó un reconocimiento especial a quienes ejercieron la presidencia de la Junta de Gobierno desde el 5 de abril de 1984 hasta el 31 de diciembre de 2025: Raúl Antonio Chemez, Atilio Raúl Wolf, Raúl Gerardo Eichman, Alcides Alejandro Wolf y Lucas Fabricio Eichmann. También se destacó la figura de Alberto David Buxman, primer presidente de la Junta de Gobierno, cuyo reconocimiento fue recibido por su hija, Graciela Buxman.

Participaron de la actividad autoridades provinciales y departamentales, entre ellas el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Hernán Jacob; el diputado nacional Darío Schneider; el senador por Diamante, Gustavo Vergara; los diputados provinciales Silvina Decco y Lénico Aranda; además de presidentes municipales, comunales y de juntas de gobierno vecinas, representantes de instituciones y vecinos de la localidad.