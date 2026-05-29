El creciente uso de dispositivos tecnológicos por parte de niños y adolescentes plantea nuevos desafíos para las familias, las escuelas y la comunidad en general. En ese marco, la Municipalidad de Crespo y la Asociación Mutual Club Atlético Argentino organizan una charla abierta destinada a reflexionar sobre los hábitos digitales y sus efectos en el desarrollo de las nuevas generaciones.

La propuesta forma parte del ciclo "Bienestar y cuidados en tiempos de pantallas" y tendrá lugar el martes 3 de junio, a las 20, en el Salón Municipal de Crespo, ubicado en 25 de Mayo 907.

La actividad será libre, gratuita y no requerirá inscripción previa.

Un espacio para pensar el uso de la tecnología

La charla estará a cargo de la licenciada Mariana Citroni, quien abordará distintas situaciones que hoy forman parte de la vida cotidiana de muchas familias y de los ámbitos educativos.

Entre los temas previstos se encuentran el acceso cada vez más temprano a teléfonos celulares y redes sociales, los efectos que puede generar la exposición prolongada a las pantallas y la importancia de fortalecer los espacios de diálogo, juego y encuentro presencial.

La propuesta está especialmente orientada a familias, docentes y personas interesadas en comprender mejor cómo acompañar a niños, niñas y adolescentes en una realidad donde la tecnología ocupa un lugar central.

Un desafío de la actualidad

Las pantallas forman parte de la vida cotidiana desde edades cada vez más tempranas, generando nuevas oportunidades de aprendizaje y comunicación, pero también interrogantes sobre sus efectos en el bienestar emocional, los vínculos sociales y los procesos de desarrollo.

En este contexto, la iniciativa busca promover la reflexión y brindar herramientas para construir hábitos digitales saludables, favoreciendo un uso equilibrado de la tecnología y fortaleciendo los espacios de acompañamiento familiar.