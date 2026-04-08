La actividad se realizará el viernes 10 de abril, con horarios de visita de 9:00 a 11:30 y de 16:00 a 18:00. En tanto, la charla central tendrá lugar a las 16:30.

Desde la institución explicaron que la iniciativa forma parte de un trabajo de investigación histórica que comenzó hace aproximadamente seis años. El proyecto tiene como objetivo reconstruir la historia de los héroes locales Juan José Falconier y Danilo Rubén Bolzán, con el propósito de acercar a estudiantes y al público en general a su participación en la gesta de Malvinas.

La muestra incluye una variedad de materiales que permiten una aproximación didáctica y visual a los hechos históricos. Entre ellos, se destacan fotografías, maquetas de los aviones que piloteaban los combatientes y alrededor de 80 objetos utilizados por las fuerzas armadas durante el conflicto bélico de 1982.

Según señalaron, la propuesta no solo apunta a difundir información, sino también a generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre la historia reciente, fortaleciendo la memoria colectiva y el reconocimiento a quienes participaron en el conflicto.

La actividad es abierta a toda la comunidad y representa una oportunidad para conocer en profundidad historias locales que forman parte del legado histórico argentino.