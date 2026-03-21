El encuentro se realizará el lunes 23 de marzo a las 10.30 en la sede ubicada en Gardel 62 de la ciudad de Paraná, con entrada libre y gratuita.

La propuesta tiene como objetivo abordar el rol de la antropología forense en los procesos de investigación, recuperación e identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en Argentina, destacando el aporte del conocimiento científico en la construcción de memoria, verdad y justicia.

En ese contexto, también podrá visitarse la muestra gráfica “Memoria, Verdad y Justicia”, perteneciente al Registro Único de la Verdad (RUV). La exhibición propone un recorrido por el terrorismo de Estado en Entre Ríos, poniendo en valor la vida, la militancia y la memoria de los detenidos-desaparecidos de la provincia.

A través de un enfoque histórico, la muestra destaca además el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), reconocido por su labor técnico-científica en la identificación de restos de personas desaparecidas, así como la tarea de recopilación de testimonios impulsada por el Gobierno de Entre Ríos mediante el RUV.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la agrupación La Solapa, la Asociación de Ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos, la Dirección Provincial de Derechos Humanos, la Secretaría de Justicia de Entre Ríos y el propio Registro Único de la Verdad.

El Equipo Argentino de Antropología Forense es una institución científica no gubernamental y sin fines de lucro, integrada por más de 60 profesionales de diversas disciplinas, entre ellas antropología, arqueología, medicina, biología, genética, física e informática. Su labor se centra en la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de personas desaparecidas, además de la determinación de las causas de muerte.

La charla se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la ciencia en los procesos de memoria colectiva y el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad.