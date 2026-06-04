Cultura
Invitan a reflexionar sobre la memoria urbana de Paraná con charlas y recorridos por el Centro Histórico
Las actividades son gratuitas y están destinadas a todas las personas interesadas en conocer y valorar la historia urbana de Paraná, en un contexto especial marcado por los preparativos para la conmemoración de los 200 años de la ciudad.
En el marco del ciclo Pensar Paraná, la Municipalidad de Paraná llevará adelante dos actividades abiertas a la comunidad destinadas a promover el conocimiento de la historia, el patrimonio y la identidad de la capital entrerriana. Las propuestas se desarrollarán los días 5 y 6 de junio y forman parte de las acciones preparatorias rumbo al Bicentenario de la ciudad.
La programación comenzará el viernes 5 de junio, a las 18:00, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, ubicado en Buenos Aires 226, con el encuentro denominado “Paraná y sus huellas: recorridos por la memoria urbana”.
La actividad propone recuperar distintas miradas sobre los procesos históricos y urbanos que moldearon el crecimiento de la ciudad a lo largo del tiempo. El espacio contará con la participación de Mariana Melhem, Jorge Riani y Marcelo Olmos, bajo la moderación de Matías Netto.
Durante la jornada se abordarán diversos temas vinculados al patrimonio urbano y la memoria colectiva, entre ellos los recorridos históricos por el Parque Urquiza y la zona sur de Paraná, la historia de la placita Sáenz Peña, el desarrollo ferroviario y el valor patrimonial de espacios emblemáticos como la Plaza 1º de Mayo, la Catedral Metropolitana, el antiguo Senado de la Confederación y el Club Social.
Desde la organización informaron que quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa a través del correo electrónico [email protected]. La actividad otorgará certificados de asistencia y los cupos son limitados.
Una caminata para descubrir la historia de la ciudad
La propuesta continuará el sábado 6 de junio con una recorrida guiada por el Centro Histórico de Paraná, que estará a cargo de la especialista Carina Caminos.
El punto de encuentro será a las 10:00 en el Monumento al General San Martín, ubicado en el centro de la Plaza 1º de Mayo.
La caminata permitirá recorrer algunos de los sitios más representativos de la ciudad y conocer aspectos históricos, arquitectónicos e institucionales que forman parte de la construcción de la identidad paranaense.
A través de este recorrido, los participantes podrán acercarse a episodios, edificios y espacios públicos que marcaron distintas etapas del desarrollo urbano de la capital provincial.
Pensar la ciudad de cara al Bicentenario
El ciclo Pensar Paraná busca generar ámbitos de reflexión e intercambio sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad, promoviendo la participación de investigadores, instituciones y vecinos.
La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Paraná junto a Marca Paraná, el Instituto de Estudios Sociales (INES) CONICET-UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).