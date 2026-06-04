En el marco del ciclo Pensar Paraná, la Municipalidad de Paraná llevará adelante dos actividades abiertas a la comunidad destinadas a promover el conocimiento de la historia, el patrimonio y la identidad de la capital entrerriana. Las propuestas se desarrollarán los días 5 y 6 de junio y forman parte de las acciones preparatorias rumbo al Bicentenario de la ciudad.

La programación comenzará el viernes 5 de junio, a las 18:00, en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, ubicado en Buenos Aires 226, con el encuentro denominado “Paraná y sus huellas: recorridos por la memoria urbana”.

La actividad propone recuperar distintas miradas sobre los procesos históricos y urbanos que moldearon el crecimiento de la ciudad a lo largo del tiempo. El espacio contará con la participación de Mariana Melhem, Jorge Riani y Marcelo Olmos, bajo la moderación de Matías Netto.

Durante la jornada se abordarán diversos temas vinculados al patrimonio urbano y la memoria colectiva, entre ellos los recorridos históricos por el Parque Urquiza y la zona sur de Paraná, la historia de la placita Sáenz Peña, el desarrollo ferroviario y el valor patrimonial de espacios emblemáticos como la Plaza 1º de Mayo, la Catedral Metropolitana, el antiguo Senado de la Confederación y el Club Social.

Desde la organización informaron que quienes deseen participar deberán realizar una inscripción previa a través del correo electrónico [email protected]. La actividad otorgará certificados de asistencia y los cupos son limitados.

Una caminata para descubrir la historia de la ciudad

La propuesta continuará el sábado 6 de junio con una recorrida guiada por el Centro Histórico de Paraná, que estará a cargo de la especialista Carina Caminos.

El punto de encuentro será a las 10:00 en el Monumento al General San Martín, ubicado en el centro de la Plaza 1º de Mayo.

La caminata permitirá recorrer algunos de los sitios más representativos de la ciudad y conocer aspectos históricos, arquitectónicos e institucionales que forman parte de la construcción de la identidad paranaense.

A través de este recorrido, los participantes podrán acercarse a episodios, edificios y espacios públicos que marcaron distintas etapas del desarrollo urbano de la capital provincial.

Pensar la ciudad de cara al Bicentenario

El ciclo Pensar Paraná busca generar ámbitos de reflexión e intercambio sobre el pasado, el presente y el futuro de la ciudad, promoviendo la participación de investigadores, instituciones y vecinos.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Paraná junto a Marca Paraná, el Instituto de Estudios Sociales (INES) CONICET-UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).