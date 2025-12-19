Con entrada libre y gratuita, la propuesta reunirá a emprendedores locales, espectáculos y diversas actividades pensadas para disfrutar en familia, en un entorno natural y al aire libre. La iniciativa busca, además, fortalecer la economía local y generar espacios de encuentro y recreación para vecinos y visitantes.

La Feria Paseo del Río se ha consolidado como un espacio de referencia para la promoción del trabajo de emprendedores y artesanos concordienses, ofreciendo productos originales, propuestas gastronómicas y alternativas recreativas para todas las edades, en un clima festivo acorde a las celebraciones de fin de año.

La actividad es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, junto al Ente de Gestión Costanera, con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia. Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una política pública orientada a impulsar el desarrollo productivo, el emprendedurismo y el disfrute de los espacios públicos.