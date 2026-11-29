Crespo- La Unión de Padres del Colegio Sagrado Corazón se encuentra en la fase final de una serie de mejoras de infraestructura en la Casa de Encuentros ubicada en su predio de calle Alemanes del Volga.

Con una inversión que ronda los 40 millones de pesos en su etapa actual, la comisión proyecta dar continuidad a los trabajos durante 2027, con la edificación de vestuarios y la optimización de la cocina.

Las tareas actuales están enfocadas en la construcción de los baños para hombres y mujeres, los cuales quedarán operativos de forma inminente. El presidente de la Unión de Padres, Sebastián Folmer, confirmó a Paralelo32 que se están ajustando pormenores para que la obra esté concluida. En este primer momento, los sanitarios se abrirán al uso general, postergando la instalación y terminación de las duchas para un período posterior.

Folmer marcó la importancia de los trabajos en un lugar donde se realizan retiros espirituales, campamentos, jornadas deportivas y encuentros; y agradeció el esfuerzo de las familias para acompañar el desafío de construir en el contexto económico actual. “A pesar de la difícil coyuntura financiera general, la respuesta de las familias ha sido muy buena y es lo que nos permite sostener este ritmo de trabajo", dijo a nuestro medio.

Planificación y continuidad de trabajos

La planificación edilicia contempla una intervención integral de mayor envergadura que se retomará el año entrante. La siguiente fase incluirá el Área de vestuarios, con la construcción de espacios independientes para ambos sexos a la par de los sanitarios; y la refuncionalización de la cocina, con la remodelación del espacio actual para unificarlo con el salón principal.

El desembolso destinado a la etapa que está por concluirse alcanza aproximadamente los 40 millones de pesos. De acuerdo con las estimaciones de Folmer, completar el resto del proyecto requerirá una suma equivalente o superior, considerando los costos asociados a los revoques internos y externos que quedan pendientes. "Sabemos que lo que viene demandará un esfuerzo grande. El ritmo de la obra va a depender directamente de los fondos que logremos consolidar", explicó el directivo.

Origen de los fondos y financiamiento

Folmer comentó a este medio que el sostenimiento económico de estas tareas se apoya en diferentes canales de recaudación que maneja la Unión de Padres. Enumeró: “Hay un aporte mensual familiar que se recauda junto con el arancel escolar y equivale al valor de dos litros de nafta súper de la petrolera estatal YPF, actualizándose cada seis meses de forma automática. Sumamos eventos institucionales, con la explotación del servicio de cantina en actividades escolares oficiales. También es importante resaltar la gestión de instalaciones, con la administración del Salón auditorio del establecimiento educativo. Y aparecen también iniciativas complementarias, como el funcionamiento de una feria de indumentaria coordinada por un grupo de colaboradoras”.

A pesar de la difícil coyuntura financiera general, el directivo destacó a nuestro cronista el buen nivel de respuesta de la comunidad, lo que ha permitido mantener el ritmo de las obras.

Próximo evento institucional

La tradicional muestra y celebración de cierre de año del Colegio Sagrado Corazón se llevará a cabo finalmente este martes 24 de noviembre a la noche, luego de la suspensión del pasado viernes 13 de noviembre por las contingencias climáticas.

Esta jornada, acompañada por las familias, representa siempre un evento clave para la recaudación de recursos extraordinarios que luego se reinvierten en el mantenimiento y ampliación de las instalaciones de la entidad.

Folmer cerró la entrevista marcando que, tras el receso de verano, la Unión de Padres reactivará sus esquemas de ingresos en marzo, con el inicio de las clases. Será ese, entonces, el momento en el que se evaluarán los saldos disponibles para retomar el plan de obras para la Casa de Encuentros.