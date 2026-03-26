Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que en la tarde del miércoles, alrededor de las 18:40 horas, un hombre de 67 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego en un islote ubicado a la altura del kilómetro 402 del Río Paraná.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el propio damnificado manifestó que el hecho se produjo en el marco de una discusión con pescadores provenientes de la ciudad de Rosario, aparentemente por conflictos vinculados a la zona de pesca. En ese contexto, uno de los involucrados efectuó un disparo, tras lo cual los agresores se dieron a la fuga en la embarcación en la que se trasladaban.

Como consecuencia del ataque, el hombre sufrió lesiones de carácter grave y fue trasladado por familiares a un centro de salud de Rosario, donde permanece bajo atención médica.

Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, intervino personal de la Comisaría Segunda Sección Islas, junto a efectivos de la División Policía Científica y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Asimismo, se solicitó colaboración a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía de Santa Fe para avanzar en la investigación y dar con los responsables del hecho.