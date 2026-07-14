La Policía de Victoria investiga un robo ocurrido en una chacra ubicada en el Quinto Cuartel de la ciudad, donde desconocidos ingresaron tras forzar una abertura y se llevaron una mochila con dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el hecho fue advertido durante la mañana de este martes 14 de julio. De acuerdo con las primeras averiguaciones, los autores del ilícito habrían accedido al inmueble luego de violentar una ventana ubicada en la parte trasera de la vivienda.

Una vez en el interior, sustrajeron una mochila que contenía una suma de dinero en pesos y moneda extranjera, para luego darse a la fuga.

Por disposición de la Unidad Fiscal de turno, en el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinto Cuartel, junto con efectivos de la División Policía Científica y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, quienes realizaron las pericias correspondientes y relevaron indicios que puedan contribuir al esclarecimiento del hecho.