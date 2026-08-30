Nogoyá.– Un grupo de familias de la Escuela N° 5 "Ayacucho", ubicada en la localidad de XX de Septiembre, hizo pública a través de redes sociales una serie de graves reclamos vinculados al clima institucional que atraviesa el establecimiento. Según expresaron en un comunicado, los alumnos sufren episodios de violencia verbal, situaciones de intimidación y maltrato, asegurando haber agotado presentaciones ante las autoridades educativas y organismos de control sin obtener respuestas definitivas.

En el texto difundido, los padres detallaron que diversos estudiantes han presentado cuadros de afección a la salud derivados del contexto escolar y sostuvieron que la problemática alcanza también a integrantes del cuerpo docente. Asimismo, indicaron haber llevado exposiciones formales ante la Supervisión de Zona C, la Dirección Departamental de Escuelas, la Defensoría Pública de Nogoyá y el Consejo General de Educación en la ciudad de Paraná.

Frente a la repercusión de la publicación, Paralelo 32 pudo saber oficialmente que representantes de los padres mantuvieron encuentros con la Defensoría Pública y la Directora Departamental de Escuelas. No obstante, fuentes oficiales confirmaron a este medio que, hasta el momento, no existe radicada una denuncia formal en el ámbito correspondiente respecto a los hechos señalados en las redes sociales.

Ante este panorama, las autoridades informaron que la Defensoría volverá a convocar a los tutores para encauzar el diálogo, al tiempo que el organismo educativo desplegó, a través de su equipo supervisor, un plan de intervención territorial orientado a recabar información precisa y abordar en profundidad la situación de la comunidad escolar.