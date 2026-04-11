Nogoyá.- Nuevamente el agua que consumimos los nogoyaenses está en eje de polémica. En el verano anterior fue su escasez lo que generó malestar en la sociedad, al pasar los infernales días de enero con apenas un chorro de agua en las canillas provenientes de la red y con las pocas chances que la fuerza del flujo permita llenar los tanques de reserva. Ese problema fue prácticamente generalizado en su momento, pero las obras realizadas a lo largo del año, permitieron que el verano de 2026 se transite sin mayores inconvenientes en casi toda la ciudad.

Ahora, como mencionamos al principio, el agua vuelve a ser protagonista y por un hecho más preocupante que su falta o escasez. Un vecino de nuestra localidad acudió al Juzgado Federal a realizar una denuncia, donde solicitó se tomen muestras del agua que consumimos por la posible presencia de altos niveles de arsénico, lo que provocaría enfermedades como el cáncer y accidentes cerebro vasculares.

En efecto, la denuncia del nogoyaense fue recepcionada por la justicia federal y esta semana se realizaron una serie de procedimientos que implicó la presencia de quince efectivos de la Policía Federal en las instalaciones de Obras Sanitarias y en los más de diecisiete pozos semi surgentes que posee el municipio para reforzar la red pública.

La llegada de los móviles policiales generó un abanico de suspicacias hasta que las autoridades municipales brindaron explicaciones de lo que estaba sucediendo, ya que habitualmente la presencia de dicha fuerza se debe a causas relacionadas al narcotráfico.

Por parte del municipio, la encargada de Medio Ambiente, la ingeniera Silvia Ángel fue quien brindó detalles del procedimiento llevado adelante el pasado miércoles.

“El vecino denunció que estábamos contaminando y enfermando a la gente con el agua potable, entonces esto es un paso del procedimiento para arribar a una constatación para determinar que los análisis que habitualmente realiza el municipio son reales y si efectivamente corresponden a la provisión de agua de la red de distribución de agua potable”, explicó Ángel ante medios locales.

Remarcó que, si bien el municipio realiza sus análisis, ahora desde otra parte harán los suyos. “Me parece perfecto porque esto va a llevar transparencia. Si bien asusta la denuncia y la alta presencia de efectivos policiales, es oportuno aclarar que debieron distribuir el trabajo de tomar las muestras porque el municipio tiene diecisiete pozos distribuidos en la ciudad. Si bien la mayoría se encuentran en el predio de Obras Sanitarias, hay otros en la zona oeste, uno en el predio del NIDO, otro en el polideportivo municipal, como así también en Villa 3 de Febrero y Barrio Chañar, entre otros.

La encargada de medio ambiente aclaró también que toda la información sobre la ubicación y existencia de pozos fue brindada por el municipio a los efectivos policiales, “se declaró todo y se describió en detalle como funciona nuestra red de distribución. Para que la gente vea que no hay nada para ocultar. Estas personas que vinieron a muestrear no hubieran sabido dónde tomar muestras, si no fuera que toda esa información se aportó desde el municipio” confirmó la funcionaria.

Para el municipio, la acusación del ciudadano ante la justicia federal es grave, por lo que creen acertado que se transparente toda la investigación, que se lleguen a conocer todos los valores, todos los controles exhaustivos, ya sean físicos y químicos, ya que si bien la normativa provincial exige realizar uno de estos exámenes por año, el Poder Ejecutivo ha establecido que los controles sobre el agua se realicen mensualmente pero solamente sobre el agua que se distribuye desde el tanque de reserva, no desde los pozos de extracción.

“La información de este procedimiento nos va a servir a todos, vamos a acceder a un relevamiento bien pormenorizado de cada uno de los pozos” dijo Silvia Ángel.

Sobre la demora de los resultados, se espera que en los próximos días se tengan novedades. Las muestras fueron llevadas a un laboratorio de la provincia de Buenos Aires y en Nogoyá se dejó un paquete de contra muestras para el caso que se desee realizar un cotejo de comparación. Incluso en la causa está permitido que personal del municipio o el especialista que designen, pueda presenciar los análisis que realizará la justicia federal.

Arsénico, un químico natural

Tal vez, cuando hablamos de arsénico en el agua, imaginamos a un ente externo que está contaminando, pero nada de eso sucede en nuestra región, sino que el arsénico está presente por una formación natural de la corteza terrestre, recordando en este punto que los pozos de extracción tienen una profundidad mínima de treinta metros y según la zona, han superado los sesenta metros hasta el hallazgo de agua.

Hoy en día, los niveles de arsénico en el agua y su nivel de aptitud para el consumo humano, dependen del Código Alimentario Argentino, que establece un límite máximo de 0,01 mg/l (miligramos por litro), como también lo establece la

Organización Mundial de la Salud (OMS).

La concentración de arsénico tampoco es estática y responde a la dinámica del agua en el subsuelo. En épocas de sequía, los niveles de las capas bajan. Esto puede causar una mayor concentración de arsénico ya que hay menos agua para diluirlos, o bien porque el bombeo succiona agua de estratos donde el mineral está más presente. En cambio, cuando las lluvias son intensas ayudan a la recarga de los acuíferos. En teoría, esto podría generar una dilución, pero en perforaciones profundas el efecto de la lluvia tarda mucho tiempo en filtrarse, por lo que los cambios no suelen ser tan inmediatos como en un pozo ciego o superficial.

Posibles consecuencias en la salud

El consumo prolongado de agua con niveles elevados de arsénico puede provocar una enfermedad crónica conocida como HACRE (Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico). Sus efectos no son inmediatos, sino que aparecen tras años de exposición. Entre ellas, se mencionan manchas en la piel, problemas sistémicos en el sistema cardiovascular. Además, el arsénico en altos niveles, está clasificado como un carcinógeno humano confirmado.