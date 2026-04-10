La Jefatura Departamental Nogoyá informó a Paralelo 32 que se iniciaron actuaciones policiales de oficio para esclarecer las circunstancias en que fue hallado sin vida un hombre de 55 años, oriundo de General Ramírez, departamento Diamante.

El hecho se registró sobre la Ruta Nacional 12, en inmediaciones de una estación de servicio Shell, donde el ciudadano fue encontrado dentro de su camión estacionado.

Según indicaron fuentes policiales, al momento del hallazgo se desconocían las causas del fallecimiento, por lo que se activaron los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones.

En el lugar trabajó personal policial junto a la Unidad Fiscal en turno, además del médico policial, la médica forense y efectivos de la División Policía Científica, quienes llevaron adelante las primeras pericias.

Como parte de la investigación, se dispuso la realización de la autopsia en la ciudad de Oro Verde, con el objetivo de determinar las causas del deceso.

Las actuaciones continúan en curso, mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses que permitan esclarecer lo sucedido.