Según informó la Jefatura Departamental Diamante, personal policial que se encontraba afectado a un operativo fue alertado sobre la presencia de una persona herida en la intersección de Belgrano y Dr. Materi.

Al llegar al lugar, los efectivos solicitaron de inmediato la intervención del servicio de emergencias, que trasladó al herido al Hospital San José. Sin embargo, pese a la asistencia médica recibida, se constató su fallecimiento poco después de su ingreso al nosocomio.

Desde la fuerza policial se indicó que, en un primer análisis, la muerte estaría relacionada con una lesión provocada por un arma blanca, aunque será la investigación judicial la que determine las causas del deceso.

La División Investigaciones inició las tareas tendientes a esclarecer lo ocurrido, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal de Diamante.

Como parte de las medidas dispuestas por la Fiscalía, se ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense de Oro Verde, donde se realizará la correspondiente autopsia para establecer con precisión la causa de la muerte.