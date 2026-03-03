Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que, en la fecha, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal procedió al secuestro de partes de elementos de bronce en un local de compra-venta de esta ciudad, en el marco de tareas preventivas realizadas en horas del mediodía.

Según se indicó oficialmente, el procedimiento se llevó a cabo ante la presunción de que dichos objetos podrían ser de procedencia ilícita, por lo que se dispuso su formal secuestro para establecer su origen.

Posteriormente, ya en horas de la tarde, se recepcionó una denuncia por la sustracción de una campana de bronce del interior de la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, uno de los edificios religiosos más emblemáticos de la ciudad.

A partir de las averiguaciones practicadas por los investigadores, se logró establecer que los elementos incautados guardaban directa relación con el hecho denunciado. En ese marco, quedó sindicado como presunto autor un masculino de 22 años de edad, oriundo de Victoria y con numerosos antecedentes.

Las actuaciones continúan con conocimiento de la Fiscalía en turno, mientras se avanza en la causa para determinar responsabilidades y esclarecer por completo las circunstancias del hecho.