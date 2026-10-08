La Policía investiga el robo de herramientas de un automóvil que se encontraba estacionado en calle Marcelino Román, entre Centenario y Presidente Perón, de Victoria.

Según informó la Jefatura Departamental Victoria, el hecho fue denunciado durante la mañana de este jueves por un hombre de 37 años, domiciliado en el barrio 95 Viviendas.

El propietario manifestó que había dejado estacionado su Volkswagen Up en esa zona y que, al regresar, advirtió que personas desconocidas habían abierto durante la madrugada la puerta del acompañante, que se encontraba sin medidas de seguridad.

Al revisar el interior del vehículo constató daños en la guantera y el faltante de una caja de color verde que contenía herramientas.

Tras recibir la denuncia, la Policía puso el hecho en conocimiento del fiscal de turno y dispuso la intervención de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y de la División Policía Científica, que trabajan para determinar las circunstancias del robo e identificar a los responsables.

El balance de la Jefatura Departamental

El hecho se conoció en el marco de un balance difundido por la Jefatura Departamental Victoria sobre el trabajo realizado durante los últimos nueve meses.

Según datos proporcionados por la fuerza, durante ese período se registraron 370 detenciones y se esclareció el 72% de los 463 hechos denunciados.

Además, se realizaron más de 80 allanamientos, que permitieron recuperar bienes denunciados como sustraídos y avanzar en investigaciones por distintos robos y hurtos.

En materia de seguridad vial, la Policía informó que intervino en 153 siniestros, de los cuales 116 fueron considerados leves y 37 graves. También indicó que fueron retenidos más de 790 motovehículos por infracciones de tránsito.

En cuanto a la investigación de delitos vinculados con drogas, la División Drogas Peligrosas realizó 24 procedimientos en menos de 270 días, bajo directivas de la Fiscalía local y del Juzgado Federal. De acuerdo con el informe oficial, esos operativos derivaron en el secuestro de cocaína y marihuana y en la detención de 26 personas.

La Jefatura atribuyó estos resultados a una nueva planificación de seguridad y a la coordinación entre las áreas de Operaciones, Investigaciones, Policía Científica y Videovigilancia.

Entre las medidas implementadas también mencionó el programa “Barrios Seguros”, desarrollado a partir de la reestructuración del Centro de Monitoreo y Videovigilancia.