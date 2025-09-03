Luego de que el asunto trascendiera mediáticamente, el Arzobispado de Paraná emitió ayer un comunicado confirmando que se encuentra bajo investigación el presunto desvío de $93.000.000, que estaban destinados al pago de sueldos y aportes docentes.

“Como es de público conocimiento, y tal como hemos hecho saber en el Encuentro de Equipos Directivos de inicio de año, la justicia se encuentra investigando al señor Víctor Adrián Godoy, quien era representante legal de varias escuelas que dependen de nuestro Arzobispado”, dieron a conocer.

La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por el Consejo General de Educación (CGE) por presuntas adulteraciones en las rendiciones en el período que abarca 2019 y agosto de 2024, frente a lo cual la entidad eclesiástica se puso a disposición para colaborar con la justicia e incluso se constituyó como querellante para sumar facultades en el proceso penal.

La jueza de Garantías de Paraná, Paola Firpo, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del acusado, en el marco de la causa por el presunto delito de “Defraudación a la administración pública” del que Godoy fue imputado.

“Confiamos en el trabajo de quienes están a cargo de este proceso judicial”, manifestaron desde la Iglesia católica en la declaración difundida en las últimas horas, en la cual reiteran su “compromiso con la verdad y la justicia, en fidelidad a la misión pastoral y educativa que nos ha sido confiada”.

Desde el Arzobispado manifestaron que continúan brindando toda la información requerida por las autoridades judiciales y administrativas, subrayando que seguirán acompañando el proceso.

El caso permanece en etapa investigativa, mientras se aguardan nuevas diligencias judiciales que podrían ampliar la imputación o determinar el destino de los fondos.