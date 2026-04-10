El hecho activó de inmediato la intervención de la Policía, la Fiscalía y el Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE), en un contexto que provocó un marcado ausentismo escolar. Numerosas familias optaron por no enviar a sus hijos al establecimiento por precaución.

Desde la institución confirmaron que se radicó la denuncia judicial y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Como medida preventiva, se dispuso un ingreso escalonado de los alumnos y se recomendó que concurran acompañados por un adulto.

Además, un equipo técnico del CGE fue convocado para intervenir en la situación y trabajar junto a directivos, docentes y estudiantes en el abordaje del episodio.

A través de un comunicado, autoridades del colegio buscaron llevar tranquilidad a las familias: “La institución ha actuado de manera oportuna y conforme a los protocolos establecidos, priorizando en todo momento el cuidado y la seguridad de nuestros alumnos”, señalaron, al tiempo que destacaron la participación del equipo especializado en situaciones complejas.

En paralelo, la investigación avanzó con la identificación de una adolescente de 16 años, alumna de sexto año del establecimiento, como presunta autora de las amenazas. El trabajo fue realizado por la División Cibercrimen, dependiente de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos.

Según se informó, la causa se inició a partir del envío de dos correos electrónicos intimidatorios a la casilla oficial del colegio, además de la inscripción hallada en el edificio. En el marco de un allanamiento ordenado por la Justicia, se secuestraron un teléfono celular y una notebook que serán peritados para determinar la autoría de los mensajes.

La joven fue identificada y se le requisó la mochila, aunque no se encontraron elementos peligrosos.

Como parte de las medidas preventivas, se desplegó un operativo especial en las inmediaciones del establecimiento, ubicado sobre calle Belgrano 955, con presencia policial —incluyendo efectivos de civil— para garantizar la seguridad durante el ingreso y egreso de los estudiantes.

Desde la Jefatura Departamental La Paz informaron además que se solicitó la realización de reuniones con distintos organismos para abordar la problemática de manera integral. El objetivo es brindar herramientas para la identificación temprana de riesgos, fortalecer los canales de comunicación y promover valores de convivencia dentro de la comunidad educativa.

La causa continúa bajo investigación judicial, mientras se analizan los dispositivos secuestrados y se intenta esclarecer completamente lo ocurrido en un episodio que generó alarma y preocupación en toda la ciudad.