Nogoyá.– El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, realizó la apertura de sobres correspondiente al concurso de precios para la puesta en valor y reparación integral del edificio del Registro Civil de Nogoyá, con el claro propósito de optimizar su funcionamiento institucional, fortalecer la calidad de las prestaciones que allí se brindan y preservar su valor patrimonial. El proyecto cuenta con un presupuesto oficial asignado de 77.542.416 pesos y prevé un plazo de ejecución de 90 días corridos, habiéndose presentado al acto administrativo dos firmas oferentes: Covi SAS y Calaco Construcciones SRL.

La apertura de sobres contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani, quien señaló que esta obra era una mejora muy esperada en la localidad, dado que la estructura llevaba muchos años sin recibir reparaciones de fondo. Aluani remarcó que este paso permitirá dignificar el espacio laboral del personal y ofrecer una mejor calidad de atención a todos los ciudadanos que concurren diariamente a realizar sus trámites. En sintonía, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, encuadró la obra dentro de un plan sostenido de fortalecimiento edilicio provincial, destacando que los trabajos resolverán fallas estructurales que afectaban el normal desenvolvimiento de la oficina, garantizando espacios más seguros y accesibles para los entrerrianos.

La intervención técnica abarcará una superficie total de 300 metros cuadrados. El pliego incluye la reconstrucción completa de la red de agua potable interna, actualmente deteriorada por la obsolescencia de las cañerías existentes, así como reparaciones profundas en los sectores sanitarios y de circulación, complementadas con mejoras integrales en el tendido de la instalación eléctrica. También en el subsuelo del edificio, se ejecutarán tareas para evitar inundaciones y acondicionar térmicamente el espacio destinado al resguardo del archivo documental de la repartición. Finalmente, las reformas exteriores contemplan la construcción de una rampa de hormigón armado, garantizando un ingreso seguro y universal para las personas con movilidad reducida.

Por su parte, el director del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la provincia, Luciano Fettolini, vinculó esta puesta en valor edilicia con un proceso de regularización más amplio que se viene ejecutando en la oficina registral de Nogoyá, donde actualmente también se está desarrollando el concurso para cubrir el cargo de jefe del área. El funcionario expresó su satisfacción por concretar una obra que preservará los documentos que contienen gran parte de la historia social de la comunidad.