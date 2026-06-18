El Gobierno de Entre Ríos avanzará con una serie de obras de infraestructura en la Escuela Secundaria N° 174 "Presidente Arturo Illia", ubicada en Villa Gobernador Luis F. Etchevehere, departamento Paraná. La inversión oficial supera los 46 millones de pesos y apunta a mejorar las condiciones de accesibilidad, seguridad y conectividad interna del establecimiento.

La apertura de sobres de la licitación está prevista para el próximo 23 de junio, a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de 46 millones de pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos.

Entre las principales intervenciones se destaca la construcción de un baño accesible destinado a garantizar el uso autónomo y seguro por parte de personas con movilidad reducida. Además, se levantará una galería cubierta que conectará distintos sectores del edificio escolar, facilitando la circulación y brindando protección durante los días de lluvia.

El proyecto también contempla la puesta en valor de la estructura perimetral existente y la reconstrucción del cerco de la institución, con el objetivo de reforzar la seguridad del predio y mejorar el control de los accesos. En total, las obras abarcarán una superficie de aproximadamente 100 metros cuadrados.

Al referirse a la iniciativa, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que la intervención permitirá "garantizar condiciones más seguras, accesibles y adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares". Además, remarcó que estas acciones forman parte de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura educativa en toda la provincia.