La Escuela de Educación Técnica Nº 35 "General José de San Martín" de Crespo será objeto de una reparación integral que demandará una inversión provincial de 29 millones de pesos. La obra apunta a resolver problemas estructurales y de mantenimiento que afectan el normal funcionamiento del establecimiento al que asisten más de 600 estudiantes.

Los trabajos serán ejecutados por el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, con un plazo previsto de 60 días corridos, y estarán a cargo de la empresa Schurlein Federico.

Reparaciones en distintos sectores del edificio

El edificio escolar, de más de 3.500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga a estudiantes del nivel secundario y de Formación Profesional.

Tras un relevamiento realizado por el equipo zonal de Arquitectura de Paraná Campaña, se definieron las intervenciones prioritarias para mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el desarrollo de las actividades educativas.

Entre las tareas previstas se encuentran la reparación del revestimiento exterior, el recambio de tanques y colectores de agua, la impermeabilización de cubiertas con filtraciones, la puesta en condiciones de las instalaciones sanitarias, la adecuación de los desagües pluviales del Salón de Usos Múltiples (SUM) y una revisión integral de la instalación eléctrica.

Mejorar las condiciones para enseñar y aprender

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que las obras buscan resolver problemas edilicios que requieren una intervención inmediata.

"Estas reparaciones responden a necesidades concretas que afectan el funcionamiento cotidiano de la escuela. Cada obra en infraestructura educativa significa mejores condiciones para enseñar y aprender y forma parte de una planificación destinada a contar con establecimientos más seguros y adecuados para la formación de los estudiantes", expresó el funcionario.

Una escuela de referencia en Crespo

La Escuela Técnica Nº 35 es uno de los principales establecimientos de educación técnica de la ciudad y recibe cada año a cientos de jóvenes que cursan distintas especialidades y trayectos de formación profesional.

Con esta inversión, el Gobierno provincial busca solucionar patologías edilicias generadas por el paso del tiempo y mejorar la infraestructura de un edificio clave para la formación técnica en Crespo, garantizando espacios más seguros y funcionales para estudiantes, docentes y personal de la institución.