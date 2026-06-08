El gobernador Gustavo Bordet autorizó el aporte de más de 18 millones de pesos que realizará la Secretaría de Energía a la distribuidora ENERSA, para la ampliación de la Subestación Transformadora Racedo 33/13,2kV. Se trata de la construcción de un segundo campo de transformación en la Subestación Transformadora “Racedo” que permitirá brindar mayor potencia eléctrica para la zona, acompañando el crecimiento de las actividades productivas locales.

“Una vez finalizada la obra va a duplicar la capacidad de suministro eléctrico para emprendimientos locales, productivos e industriales, quienes tenían una limitada potencia energética y a raíz de esto podrán mejorar su productividad” señaló la secretaria de Energía Silvina Guerra.

Actualmente, la Subestación Transformadora Racedo abastece una amplia zona productiva del distrito Palmar, del departamento Diamante y además significa un importante punto de suministro para la distribuidora eléctrica La Agrícola Regional Cooperativa Limitada. “Respecto a la mejora en el suministro energético, es importante remarcar que también se posibilita la radicación de nuevos emprendimientos en esta zona del departamento Diamante” afirmó la funcionaria.

La obra tiene un plazo de ejecución de 180 días corridos y la distribuidora ENERSA es la encargada de su ejecución, recibiendo de la Secretaría de Energía un aporte total de 18.161.758 pesos. “La autorización que hace el gobernador a través del Decreto 2011/20, es la concreción del compromiso asumido por la provincia, junto al presidente comunal Julio Demartin y el sector industrial de la localidad, sosteniendo la decisión de la gestión de acompañar el desarrollo productivo a lo largo y ancho del territorio, además de incentivar el arraigo rural, ya sea para pobladores o productores” concluyó Guerra.