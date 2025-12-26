Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que el despliegue policial dispuesto de manera estratégica permitió llevar adelante intervenciones inmediatas que evitaron la proliferación de altercados y agresiones en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de estos operativos preventivos, dos ciudadanos diamantinos fueron detenidos en diferentes procedimientos tras ser sorprendidos generando desórdenes en la vía pública, agrediendo a vecinos y familiares, y presentando evidentes síntomas de ingesta alcohólica.

El primer hecho tuvo lugar al mediodía del miércoles en el barrio “La Merced”, donde un hombre de 29 años fue aprehendido por personal policial luego de protagonizar una situación conflictiva. El segundo episodio ocurrió durante la madrugada de este jueves, en la zona de calles Sara Romero y Colón, donde un joven de 23 años fue detenido en circunstancias similares.

En ambos casos, los agentes intervinientes procedieron a las aprehensiones de manera preventiva al constatar el incumplimiento de la normativa contravencional vigente. Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la alcaidía policial, logrando de este modo evitar que las situaciones se agravaran y permitiendo la pacificación de los ánimos.