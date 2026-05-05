El hecho ocurrió en una vivienda de calle La Rioja, en la ciudad de Diamante, donde efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados sobre la presencia de un hombre mayor de edad en un estado de fuerte exaltación emocional.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y, en conjunto con residentes de la vivienda, procedió a aplicar el Protocolo de Salud Mental previsto para este tipo de intervenciones.

Según se indicó, mediante la implementación de técnicas específicas se logró contener la situación y reducir el estado de crisis del individuo. Posteriormente, con la llegada del personal sanitario, se concretó su traslado al Hospital San José, donde recibió atención integral psico-física.