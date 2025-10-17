Desde la Comisaría de Crespo se informó que en la mañana de este viernes 17 de octubre, alrededor de las 8:00 horas, personal policial intervino en un incidente ocurrido en una vivienda ubicada en el límite del barrio San Miguel, luego de recibir un llamado telefónico que alertaba sobre disturbios en el lugar.

Según el parte oficial, una dotación policial acudió de inmediato y, al entrevistarse con los moradores, tomó conocimiento de que en el domicilio reside un ciudadano que cumple prisión domiciliaria. Momentos antes, se había presentado en la vivienda su ex pareja, quien posee medidas de restricción perimetral recíprocas con el hombre.

De acuerdo con lo informado, la mujer comenzó a provocar disturbios, por lo que el personal policial procedió a su identificación. En el lugar, los uniformados observaron que la ciudadana presentaba heridas cortantes en los brazos y sostenía un arma blanca, mientras evidenciaba un estado de alteración emocional, con comportamientos violentos y de ofuscación.

Intento de agresión y reducción por parte de la Policía

El reporte indica que los efectivos intentaron calmarla, pero la mujer no modificó su actitud y llegó a intentar agredir al personal policial, resistiéndose a recibir asistencia médica.

Ante el desborde emocional y con el fin de resguardar su integridad física y la de terceros, los agentes procedieron a inmovilizarla y reducirla hasta la llegada de una ambulancia del Hospital San Francisco de Asís, cuyos profesionales intervinieron para estabilizar su estado.

Posteriormente, se dispuso el traslado de la mujer al nosocomio local, donde recibió atención médica inicial.

Intervención judicial y traslado a Paraná

Tomó conocimiento del hecho la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, a cargo del Dr. Martín Abraham, quien ordenó que la mujer permanezca demorada de manera preventiva.

Asimismo, se dio intervención al Juzgado de Paz y Familia de Crespo, en virtud de las medidas restrictivas vigentes entre ambas partes.

Una vez cumplidas las diligencias correspondientes y tras ser evaluada por profesionales del Hospital de Crespo, se dispuso el traslado de la ciudadana al Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, con custodia policial, a los fines de continuar con su atención y evaluación médica especializada.