Desde la Comisaría Crespo se informó que durante la jornada del domingo se llevó a cabo una intervención policial en el marco de los patrullajes preventivos dispuestos para la desconcentración de eventos. En ese contexto, una dotación policial se dirigió hasta un salón de fiestas privadas ubicado en el Barrio del Rosario, luego de que se solicitara telefónicamente la presencia de efectivos.

Al arribar al lugar, el personal policial mantuvo una entrevista con los solicitantes, quienes manifestaron que momentos antes un ciudadano habría estado amedrentando a otros invitados con un arma blanca. Según lo relatado, la reacción violenta se habría desencadenado a partir de una situación de provocación y defensa, en el marco de una discusión vinculada a mujeres que se encontraban presentes en el evento.

Ante la situación y con el fin de prevenir nuevos incidentes, los efectivos procedieron de manera inmediata a la demora del presunto agresor, un hombre de 42 años de edad, domiciliado en la ciudad de Crespo.

Asimismo, y a partir de los datos recabados en el lugar, se realizó una búsqueda en la zona perimetral del inmueble, logrando hallar el cuchillo presuntamente utilizado en el hecho.

La Comisaría Crespo dio intervención a la Fiscalía de Investigación y Litigación en turno, a cargo de la doctora María del Huerto Felgueres, quien dispuso la detención del individuo, el secuestro del arma blanca y la correspondiente formalización de las actuaciones judiciales.

Cabe señalar que al menos dos personas damnificadas radicaron la denuncia formal, mientras que el aprehendido fue trasladado a la Alcaidía Policial de la ciudad de Paraná, quedando a disposición de la Justicia.