Una mujer de 42 años, oriunda de Gualeguay, fue detenida este martes en Victoria luego de que personal del Servicio Penitenciario detectara que intentaba ingresar marihuana a la Unidad Penal Nº 5 durante el horario de visitas.

El procedimiento se realizó alrededor de las 8:55, cuando la mujer se presentó en el establecimiento penitenciario para visitar a un interno condenado.

Detectaron la sustancia durante la requisa

De acuerdo con la información proporcionada por la Jefatura Departamental Victoria, durante los controles de ingreso, personal del Servicio Penitenciario advirtió que la visitante intentaba introducir sustancias estupefacientes ocultas en su cuerpo.

Ante esta situación, se dio intervención a efectivos de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron el procedimiento correspondiente.

Durante la intervención se secuestró un envoltorio de nylon que contenía una sustancia vegetal compacta.

La prueba realizada sobre el material determinó resultado positivo para marihuana.

Quedó detenida por una causa de narcomenudeo

Una vez informado el procedimiento a la Fiscalía en turno, la autoridad judicial dispuso la detención inmediata de la mujer.

Además, se ordenó el secuestro del teléfono celular que llevaba consigo, como parte de las actuaciones vinculadas con la investigación.

La mujer fue trasladada y quedó alojada en la Comisaría del Menor y Violencia Familiar de Victoria, a disposición de la Magistratura interviniente.

La causa se inició por la presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo, mientras continúa la investigación judicial para determinar las circunstancias en las que se intentó ingresar la sustancia al establecimiento penitenciario.