Libertador San Martín. Alrededor de las nueve de la mañana de este jueves se registraban aproximadamente 90 milímetros de agua caída en la ciudad, como consecuencia de la intensa lluvia que se extendió desde la madrugada y superó ampliamente las previsiones meteorológicas.

El volumen de precipitaciones provocó la crecida del Arroyo Salto, generando complicaciones en la circulación y dejando incomunicados a vecinos que necesitan cruzar con sus vehículos desde la zona de Pancho Dotto o de Costa Grande hacia el casco urbano de Libertador San Martín, y viceversa.

Registros superiores a lo previsto

La lluvia caída en la región superó lo anticipado por los pronósticos. Según informaron colegas de prensa, en la ciudad de Diamante se registraron 145 milímetros, mientras que en el ejido Diamante se contabilizaron 120 mm. En Valle María también se reportaron 120 milímetros, lo que derivó en anegamientos y múltiples pedidos de asistencia.

La magnitud de las precipitaciones generó desbordes en arroyos y acumulación de agua en caminos rurales y calles urbanas, afectando tanto la transitabilidad como el normal desarrollo de las actividades cotidianas.

Un cruce históricamente problemático

Históricamente, el cruce del arroyo Salto fue un punto crítico cada vez que se registraban lluvias intensas, profundizando la incomunicación entre los barrios ubicados del otro lado del cauce y el resto de la ciudad.

No obstante, el municipio concretó años atrás la construcción de un puente o pasarela peatonal, lo que permitió contar con una alternativa para cruzar caminando cuando el nivel del agua impide el paso vehicular. En numerosos episodios, los vecinos debieron esperar varias horas hasta que el caudal descendiera para poder restablecer la circulación normal.