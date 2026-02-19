Personal de los Bomberos Voluntarios de Diamante se encuentra desplegado en distintos puntos de la ciudad realizando tareas de asistencia y prevención ante las intensas lluvias que provocaron anegamientos en varias zonas urbanas.

Uno de los sectores más comprometidos es el barrio Belgrano, donde las precipitaciones generaron acumulación de agua en calles y accesos. Allí, las dotaciones trabajan en la verificación de viviendas afectadas, asistencia preventiva a vecinos y colaboración con personal municipal para facilitar el escurrimiento del agua acumulada.

Desde la institución solicitaron a la población extremar las medidas de precaución mientras continúan las labores en el sector. “Se solicita a los vecinos evitar circular por las zonas más comprometidas y extremar las medidas de precaución mientras continúan los trabajos”, indicaron oficialmente.

Intervención en la curva de Langoni

Además del operativo en barrio Belgrano, los bomberos también desarrollan tareas en la conocida Curva de Langoni, uno de los puntos críticos de la ciudad cada vez que se registran lluvias intensas.

En ese lugar, el anegamiento de la calzada genera riesgos para la circulación vehicular, por lo que se llevan adelante labores de señalización, prevención y asistencia. El objetivo es reducir la posibilidad de accidentes y garantizar condiciones mínimas de seguridad hasta tanto disminuya el caudal de agua.

Desde el cuartel reiteraron el pedido a conductores y peatones de transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y, de ser posible, evitar la zona hasta que mejore la situación climática y se normalice el drenaje.

Las autoridades locales continúan monitoreando la evolución del fenómeno climático y no descartan nuevas intervenciones si las precipitaciones persisten en las próximas horas.