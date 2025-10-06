La ciudad de Victoria vivió un fin de semana con gran movimiento debido a la segunda jornada de la Expo Rural Victoria 2025, lo que llevó a la Jefatura Departamental a desplegar un amplio operativo de prevención y respuesta inmediata en distintos sectores urbanos. Como resultado, se registraron varias intervenciones policiales entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, que derivaron en detenciones por distintos hechos delictivos.

Dos mecheros aprehendidos en la Expo

Cerca de las 22:30 horas del sábado, el personal apostado en el predio de la Sociedad Rural detuvo a dos hombres oriundos de Santo Tomé, de 22 y 35 años. Ambos habían sustraído elementos de los stands de venta, entre ellos blísters de bijouterie y tres cuchillos con funda. Fueron trasladados a dependencias policiales para su identificación y quedaron a disposición de la Justicia.

Robo frustrado en la zona céntrica

Alrededor de las 23:30, el sistema 911 recibió un aviso de una vecina de calle 9 de Julio, quien alertó sobre un individuo que intentaba ingresar a un local de indumentaria tras romper su vidriera. La policía lo interceptó a una cuadra del lugar, mientras intentaba darse a la fuga. El hombre presentaba cortes en sus manos producto de la rotura del vidrio y quedó detenido.

Violencia y disturbios en la madrugada

Ya entrada la madrugada del domingo, a las 03:00, efectivos que patrullaban en el predio rural detuvieron a un joven de 19 años que protagonizaba disturbios en el interior del evento.

Minutos más tarde, sobre calle Presidente Perón casi Rocamora, la Motorizada 911 intervino para detener a un hombre de 49 años que agredía en la vía pública a su pareja y a su hija menor de edad.

Rápida recuperación de un automóvil robado

Finalmente, a las 03:40 del domingo se denunció la sustracción de un automóvil Peugeot 504 rojo, que se encontraba estacionado en inmediaciones de Boulevard Pueyrredón. El alerta se difundió de inmediato a puestos camineros y departamentos cercanos.

Gracias al aporte de un testigo que vio el vehículo circulando desde Nogoyá hacia Victoria, la policía montó un operativo cerrojo en ruta 26 y acceso a la ciudad. Allí fue detenido un hombre de 34 años, oriundo de Nogoyá, quien conducía el rodado. El sujeto quedó alojado en la Alcaidía de la Jefatura Departamental.