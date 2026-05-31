Nogoyá.– El Consejo Departamental Justicialista de Nogoyá emitió un documento tras un encuentro realizado el miércoles, que reunió a intendentes, presidentes de comunas, concejales y militantes. El eje central de la convocatoria, estuvo puesto en analizar la crítica situación financiera que atraviesan los estados locales, debido al deterioro y la caída real de los recursos coparticipables durante el presente año 2026. Según expusieron, el desfase económico impacta de manera directa en la capacidad y en la asistencia diaria que los municipios y comunas brindan a los habitantes de las zonas rurales del departamento.

De acuerdo con los datos estadísticos que fundamentan el reclamo, los dirigentes señalaron que, si bien las transferencias gubernamentales mostraron un crecimiento en términos nominales, al descontar los efectos del proceso inflacionario actual se registra una caída neta del 13% en la coparticipación con respecto al mismo período del año 2025. A este escenario se suma un factor de índole estructural a nivel provincial: la incorporación de 22 nuevas comunas en el territorio entrerriano.

Desde el justicialismo advirtieron que, al mantenerse fija la masa coparticipable total en el 1%, en la práctica se procedió a redistribuir la misma cantidad de dinero entre 104 administraciones comunales, cuando anteriormente la masa de recursos se dividía únicamente entre 82 localidades.

La reunión partidaria contó con la presencia de los intendentes Luis Gaioli, de Hernández, y Luis Siebenlist de Aranguren, junto a los presidentes comunales Víctor Fernández (Don Cristóbal 2da), Carlos Ostorero (Don Cristóbal 1ra), Adriana Hernández (XX de Septiembre), Ramón Lanfranco (Febre/Montoya), Mario Faure (Betbeder), Héctor Barreto (Crucesitas 7ma) y Roberto Porcel (Crucesitas 8va).

Ante el complejo panorama descripto, los jefes comunales solicitaron formalmente una audiencia institucional con el senador departamental Rafael Cavagna, con el propósito de elevar una serie de demandas técnicas y políticas para paliar el ahogo financiero de las administraciones locales.

Entre los puntos principales que pretenden abordar con el legislador de la Unión Cívica Radical, plantearán la necesidad de avanzar en una modificación de la Ley de creación de nuevas comunas y revisar los coeficientes de distribución existentes, así como instrumentar la actualización urgente de la fórmula económica que contemple los nuevos distritos sin perjudicar los fondos ya asignados. Asimismo, requerirán la creación de un fondo de compensación económica que auxilie a las arcas comunales frente a la pérdida de ingresos y propondrán la constitución de una mesa de diálogo departamental permanente.