Representantes de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos participaron este martes de un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM) realizado en la ciudad santafesina de Pérez, donde se reunieron cerca de un centenar de jefes comunales de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La jornada estuvo orientada al análisis de la situación que atraviesan actualmente los gobiernos locales y permitió intercambiar experiencias sobre los desafíos comunes que enfrentan los municipios de la Región Centro.

Entre los principales temas abordados figuraron la disminución de los recursos coparticipables, la paralización de obras públicas, la reducción de transferencias nacionales y el impacto que tiene en las administraciones locales la quita de subsidios a servicios esenciales como el transporte y la energía.

Agenda común para la Región Centro

Durante el encuentro, los intendentes debatieron además distintas estrategias para fortalecer el desarrollo de las comunidades y coincidieron en la necesidad de avanzar en acciones coordinadas entre los gobiernos locales.

La producción, el empleo, la educación y el crecimiento urbano fueron algunos de los ejes que formaron parte de la agenda de trabajo, con el objetivo de promover iniciativas que permitan sostener el desarrollo regional en un contexto económico complejo.

Los participantes también destacaron la importancia de consolidar espacios de diálogo y articulación entre municipios para compartir experiencias de gestión y generar respuestas conjuntas ante problemáticas que afectan a las distintas localidades.

Preocupación por los recursos municipales

Desde la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos señalaron que uno de los puntos centrales del encuentro fue la preocupación por la situación financiera de los municipios y por las dificultades que enfrentan para sostener obras, servicios y programas destinados a la comunidad.

En ese marco, reafirmaron la necesidad de defender las autonomías locales y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de los gobiernos municipales, en un escenario marcado por la caída de ingresos y la reducción de aportes provenientes del Estado nacional.