El tratamiento legislativo del proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional” sumó este martes nuevas voces. En una reunión conjunta de comisiones del Senado provincial, intendentes de distintos espacios políticos expusieron sus posiciones y plantearon inquietudes sobre el impacto que la iniciativa podría tener en los municipios entrerrianos.

El encuentro se desarrolló en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno y fue encabezado por los senadores Gustavo Vergara (Juntos por Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos), presidentes de las comisiones que analizan el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo.

Participaron representantes de las ligas de intendentes vecinalistas, justicialistas y de Juntos por el Cambio, quienes coincidieron en la necesidad de discutir la sustentabilidad del sistema previsional, aunque con matices respecto de las herramientas para alcanzar ese objetivo.

Diversas realidades municipales

El intendente de Valle María, Mario Socolovsky, abrió la ronda de exposiciones con una referencia a la situación de las cajas jubilatorias municipales y consideró que las modificaciones que eventualmente se adopten a nivel provincial podrían servir como referencia para futuros ajustes en los sistemas locales.

Por su parte, el intendente de Cerrito, Ulises Tomassi, destacó que existen municipios con realidades muy diferentes en materia previsional. Mientras algunos presentan déficit, otros registran superávit en sus aportes. En ese marco, propuso analizar la creación de un fondo compensador que permita equilibrar esas diferencias.

Desde la Liga de Intendentes de Juntos por el Cambio, el presidente municipal de Crespo, Marcelo Cerrutti, sostuvo que la reforma es necesaria y expresó su deseo de que el debate permita construir una Caja de Jubilaciones sostenible en el tiempo.

En la misma línea, el intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, respaldó la necesidad de avanzar con cambios en el sistema, aunque sugirió implementar medidas de manera gradual para facilitar la adaptación de los municipios.

Las observaciones del peronismo

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, fue la encargada de exponer en representación de la Liga de Intendentes Justicialistas. Durante su intervención realizó un repaso de la evolución de la coparticipación federal y sostuvo que tanto las provincias como los municipios han perdido recursos a lo largo de los años, mientras asumen cada vez más responsabilidades.

“Es un retroceso flagrante del federalismo en la Argentina”, afirmó al cuestionar los efectos de distintos pactos fiscales sobre las finanzas provinciales y municipales.

Romero también planteó reparos sobre algunos aspectos del proyecto. Consideró que el déficit previsional es un fenómeno estructural que responde, entre otros factores, al envejecimiento de la población, y advirtió que las reformas por sí solas no eliminarán ese desequilibrio.

Además, cuestionó el capítulo referido a las facultades delegadas y pidió que cualquier modificación al sistema se sustente en estudios actuariales que permitan medir con precisión sus efectos futuros.

La intendenta de Paraná sostuvo que cualquier reforma debería implementarse de manera progresiva y reclamó que el esfuerzo requerido para sostener el sistema previsional contemple el impacto sobre los entrerrianos.

El debate continúa

Tras las exposiciones se desarrolló una ronda de consultas entre senadores e intendentes, en la que se abordaron temas como la base de cálculo de los haberes jubilatorios y la edad de retiro.

El análisis del proyecto continuará este miércoles con nuevas reuniones de comisión. Entre los invitados figuran el expresidente de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, Daniel Elías; el titular del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel; y los especialistas en Derecho Previsional Emilio Castrillón y Raymundo Kisser.

La intención de los legisladores es seguir sumando opiniones técnicas y políticas antes de avanzar con el dictamen de una de las reformas más relevantes que actualmente debate la provincia.