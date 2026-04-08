Política
Intendentes del país en Paraná: Con menos recursos de Nación, no los une el amor, sino el espanto
Reunidos en la capital provincial esta semana, lanzaron una dura advertencia • “Los Municipios sostenemos lo que la Nación abandona”, subrayaron • “Así, la Argentina no funciona”, reclamaron que el esfuerzo sigue recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios.
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