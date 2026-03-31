El Consejo Federal de Intendentes (Cofein) se reunió este martes en la Sala Mayo de Paraná y emitió un duro documento en el que alertó sobre la “grave situación” que atraviesan los gobiernos locales en todo el país. Bajo la consigna “los Municipios sostenemos lo que la Nación abandona”, los jefes comunales denunciaron un escenario de creciente demanda social con menos recursos y cuestionaron el rol del Gobierno Nacional.

En el texto difundido tras el encuentro, los intendentes señalaron que atraviesan una situación de “asfixia financiera crítica”, en un contexto de crisis económica que impacta en familias, trabajadores y pequeñas y medianas empresas. A la par, rechazaron discursos que responsabilizan al interior del país por la situación general y remarcaron que son los municipios quienes sostienen servicios esenciales como la salud, la asistencia social y el transporte.

Más responsabilidades con menos recursos

Los mandatarios detallaron que, ante el retiro de políticas nacionales, los municipios debieron asumir funciones clave, como la provisión de medicamentos para enfermedades crónicas —incluyendo diabetes y patologías oncológicas—, la continuidad de programas afectados como Remediar y Sumar+, y la asistencia a jubilados con cobertura insuficiente del PAMI.

A esto se suma el sostenimiento del transporte público sin subsidios nacionales, pese a que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles continúan beneficiando en mayor medida al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En términos fiscales, el documento expuso una fuerte desigualdad: mientras los municipios participan apenas con el 3% de la recaudación, la Nación concentra el 75%. En ese marco, denunciaron que durante 2025 el Estado Nacional retuvo 120.000 millones de pesos correspondientes al interior y dejó sin distribuir más de 740.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Reclamos por federalismo fiscal

Ante este panorama, el Cofein reclamó avanzar en un rediseño del esquema impositivo y de coparticipación que contemple la cantidad de habitantes y los servicios que presta cada nivel del Estado.

Entre los pedidos concretos, exigieron modificar la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Actualmente, los municipios reciben apenas el 10,4% de lo recaudado, pese a hacerse cargo del mantenimiento de la infraestructura vial. Por ello, respaldaron la propuesta de los gobernadores para elevar ese porcentaje al 57% y hacerlo coparticipable.

Asimismo, reclamaron que los ATN dejen de distribuirse de manera discrecional y lleguen directamente a los municipios, que son los primeros en responder a las demandas de la población.

Impacto de la crisis

El documento también reflejó indicadores preocupantes: en los últimos dos años cerraron 22.608 empresas, hay 300.000 personas desempleadas más y se incrementaron la informalidad laboral y las suspensiones.

En paralelo, los intendentes advirtieron sobre una caída generalizada de la recaudación —propia, provincial y nacional—, sumada a una disminución de más del 10% en términos reales de la coparticipación federal durante los primeros meses de 2026. “Bajan los ingresos mientras suben las necesidades”, resumieron.

Pese a este contexto, los jefes comunales ratificaron su compromiso de sostener la salud, la educación y la asistencia social, aunque advirtieron que “el esfuerzo no puede seguir recayendo de manera desigual sobre provincias y municipios”. El documento concluye con una frase contundente: “Así, la Argentina no funciona”.

Participación y mirada provincial

El encuentro contó con la presencia de intendentes de distintas ciudades del país, entre ellos Rosario Romero (Paraná), Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Julio Alak (La Plata) y Ariel Sujarchuk (Escobar), entre otros.

También participó el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien destacó la importancia del intercambio entre gestiones locales y reconoció la complejidad del contexto actual. “Las responsabilidades son cada vez mayores y los recursos más limitados, lo que nos obliga a ser eficientes”, señaló.

Asimismo, el mandatario remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos niveles del Estado y promover una mirada constructiva. “Debemos trabajar para que a la Argentina y a sus ciudadanos les vaya bien, más allá de las diferencias políticas”, afirmó.