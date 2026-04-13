En ese marco, la intendenta de Paraná, Rosario Romero, expresó que “estamos activos los intendentes de todo el país en función de las reales pérdidas de montos de coparticipación” y sostuvo que la movilización busca que “el gobierno escuche que nosotros no administramos mal”.

Un reclamo coordinado

Romero explicó que los jefes comunales presentarán un documento en la mesa de entradas de la cartera económica que conduce Luis Caputo. El escrito, detalló, contiene argumentos económicos que justifican la necesidad de revisar la caída de ingresos que afectan directamente a las administraciones municipales.

“La recaudación ha venido decreciendo sostenidamente desde el año pasado, pero este año se ha notado muchísimo, impactando sobre la coparticipación provincial. Eso significa que sentimos la merma de recursos cuando nuestras obligaciones no merman”, advirtió la intendenta.

La jefa comunal participa del Consejo Federal de Intendentes (Cofein) —que recientemente se reunió en Paraná— y de la Federación Argentina de Municipios (FAM), espacios desde los cuales se articula la protesta y la búsqueda de respuestas institucionales.

Audiencias y pedidos concretos

Según adelantó Romero, desde el Cofein se solicitaron audiencias en el Ministerio del Interior y en ambas cámaras del Congreso, que se concretarían durante abril.

Entre los principales planteos figura el pedido de que se distribuya el impuesto al combustible —actualmente retenido por el gobierno nacional y destinado a rutas y viviendas—, además de la propuesta de disolver el esquema discrecional de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para incorporarlo al sistema de coparticipación automática.

“No somos el problema fiscal”

La intendenta fue enfática al señalar que los municipios no son responsables del desequilibrio fiscal del país: “No tenemos desequilibrio fiscal y no somos parte de la carga fiscal de Argentina, ya que el 78% de los tributos son nacionales”, afirmó.

Finalmente, remarcó que el objetivo de la movilización es también comunicar a la sociedad la situación que atraviesan los gobiernos locales: “Alzamos nuestra voz para transparentar esto ante la sociedad y que no se crea que los municipios malgastan sus fondos”.