En un documento, el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos expresó preocupación "por las medidas del Gobierno Nacional, inconsultas y arbitrarias, que tienen un fin electoralista y que van a profundizar la crisis, incrementar la pobreza y aumentar la indigencia en amplios sectores de la sociedad", indicaron.

"La situación exige que haya diálogo y consensos, pero al momento no hemos tenido contestación a los pedidos de reunión con el gobernador de la provincia, que en una actitud que va en contra de los principios democráticos, impide que manifestemos e interpretemos la acuciante necesidad por la que están atravesando muchos de nuestros vecinos.

El gobierno nacional le dio un golpe al bolsillo de los argentinos con la devaluación del 22 % hace pocos días, medida avalada por el gobierno provincial, pero que no terminan allí y en una carrera alocada, el Ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación, nos deja a las puertas de un proceso de hiper inflación, del cual no se hacen cargo, llevándonos a índices que ya superan los tres dígitos", consideraron.

Luego, puntualizaron: "Nuestros municipios están atendiendo una mayor demanda de asistencia social, entrerrianos que habitualmente no requerían de ayuda y hoy están con necesidades básicas de alimentación o no tienen para comprar los medicamentos indispensables. El gobierno nacional y el provincial, están llevando adelante un proceso brutal de ajuste, que recae sobre la mayoría de los ciudadanos, pero siguen con un fenomenal pase a planta de funcionarios y amigos de la política en los organismos del Estado Provincial. Los entrerrianos vemos como día a día siguen manteniendo sus privilegios y no se hacen cargo de la situación a las que nos han llevado" señalaron en el texto.

"Nuestros municipios están recibiendo cada vez menos ingresos de coparticipación, fruto de la inflación y de la caída de la actividad económica, un proceso de recesión que es muy notorio y que está afectando los niveles de empleo y del cual son responsables. Desde el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos exigimos se dejen de tomar medidas unilaterales, inconsultas, autoritarias y que nos van a llevar a un mayor sufrimiento a toda la población", concluyeron.