Los Institutos de Educación Superior de toda la provincia de Entre Ríos atraviesan un clima de profunda preocupación tras conocerse un severo recorte en la oferta académica dispuesto desde el Consejo General de Educación (CGE). La situación, que impacta de manera directa en estudiantes, docentes y comunidades educativas enteras, ya generó asambleas, comunicados y la convocatoria a diversas medidas de acción en distintos departamentos.

En la ciudad de Victoria, la Asamblea de las Instituciones de Nivel Superior se dirigió públicamente a la comunidad en un contexto que describen como “de ajuste severo” para la educación superior dependiente del CGE. La incertidumbre se intensificó luego de una reunión virtual realizada el martes 2 de diciembre, encabezada por el director de Educación Superior, Eugenio Medrano, junto con vocales políticos y gremiales del organismo y directores departamentales. Allí se comunicó un recorte drástico que afectará tanto la continuidad de las carreras como la estabilidad del sistema.

Según informaron las autoridades del Consejo, los estudiantes preinscriptos a las carreras de planta temporaria no tienen asegurado el inicio del cursado en 2026, lo que implica que dichas propuestas no tendrán continuidad el próximo ciclo lectivo. Esto, advierten desde los Institutos, compromete el derecho a estudiar de miles de jóvenes y adultos, además del sostenimiento de una estructura educativa histórica en la provincia.

Un panorama crítico: carreras, docentes y validez de títulos en riesgo

El comunicado emitido por la Asamblea de Victoria es contundente: toda la actual oferta educativa del nivel superior en Entre Ríos está en riesgo. Entre las principales advertencias se destacan:

Las carreras de oferta permanente no tienen garantía de continuidad más allá de 2025 , y el resto carece de certezas para su apertura en 2026 .

, y el resto . Más de 500 estudiantes preinscriptos no saben si podrán iniciar sus estudios, y más de 1000 estudiantes no tienen asegurada la continuidad de su formación.

no saben si podrán iniciar sus estudios, y no tienen asegurada la continuidad de su formación. La situación compromete la estabilidad laboral de más de 250 docentes solo en Victoria , con un efecto dominó que podría generar desplazamientos y pérdida de horas en otros niveles del sistema educativo.

, con un efecto dominó que podría generar desplazamientos y pérdida de horas en otros niveles del sistema educativo. Se está implementando un proceso de evaluación institucional que podría poner en jaque la validez nacional de los títulos .

. Las decisiones —comunicadas por mail— se basaron únicamente en datos cuantitativos , sin considerar el contexto social, cultural y territorial de cada instituto.

, sin considerar el contexto social, cultural y territorial de cada instituto. No se tuvo en cuenta la realidad de los estudiantes del nivel superior: madres y padres, trabajadores, personas que viajan largas distancias o que cursan en horarios compatibles con sus empleos.

La Asamblea denuncia la falta de diálogo y la inexistencia de instancias de consenso con las autoridades del CGE y de la Dirección de Educación Superior.

y la inexistencia de instancias de consenso con las autoridades del CGE y de la Dirección de Educación Superior. Desde el año pasado, aseguran, se perdieron todas las instancias de formación docente (investigación, especializaciones, actualizaciones).

Se advierte un impacto directo en los proyectos de vida de los estudiantes y sus familias.

La Asamblea responsabilizó directamente a las autoridades políticas del CGE, en particular al director de Educación Superior, Eugenio Medrano, por el alcance y la forma en que fueron anunciadas las medidas.

Convocatorias y movilización

Ante el escenario “alarmante y angustiante”, las instituciones de Victoria convocaron a una Conferencia de Prensa para el miércoles 10, a las 17 horas, en la sede de AGMER.

Asimismo, llamaron a la comunidad a participar de una movilización el viernes 12 de diciembre, desde las 9 de la mañana, con concentración en la Plaza San Martín.

La Asamblea también instó a los legisladores provinciales Laura Stratta y Víctor Sanzberro a involucrarse y acompañar el reclamo.

Un conflicto que crece en toda la provincia

Las asambleas y manifestaciones se replican en otros departamentos de Entre Ríos, donde el malestar se extiende entre docentes, estudiantes y familias que temen un proceso de desmantelamiento del nivel superior público. La preocupación se centra no solo en la reducción de carreras, sino también en el impacto social y económico que significaría para las ciudades que dependen de estas instituciones como polo educativo y cultural.