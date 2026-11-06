María Grande- El Instituto Superior María Grande D-228 anuncia su oferta académica para el ciclo lectivo 2027, con tres propuestas de formación docente destinadas a quienes desean iniciar un recorrido de Educación Superior, desarrollar su vocación y proyectar un futuro profesional vinculado con la educación.

Las carreras que se ofrecerán son: Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación; Profesorado de Educación Inicial y Profesorado de Educación Primaria.

Cada carrera de nivel superior representa una oportunidad para crecer, ampliar horizontes y adquirir herramientas que permitan transformar la realidad a través de la enseñanza.

El Instituto constituye una alternativa para quienes buscan acceder a una formación profesional en su propia comunidad, con la posibilidad de sostener vínculos familiares y sociales mientras avanzan en sus estudios.

La formación docente no solo brinda conocimientos y herramientas para el ejercicio profesional, sino que también invita a desarrollar el pensamiento crítico, la creatividad, el compromiso social y la capacidad de acompañar trayectorias educativas de niños, niñas, jóvenes y adultos. Se trata de una elección que abre caminos laborales y, al mismo tiempo, permite asumir un papel activo en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

Novedades sobre la preinscripción para 2027

En el marco de la Disposición Nº 02302/26 DEGP, conjunta con la Dirección de Educación Superior, se informó la implementación de un nuevo procedimiento de preinscripción a las ofertas educativas de Nivel Superior para el ciclo lectivo 2027 en la provincia de Entre Ríos.

Se realizará a través del Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE), de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Anexo I de la disposición mencionada.

Esta modalidad busca agilizar la gestión de la información y facilitar las tareas administrativas vinculadas con el ingreso. Se recomienda a las personas interesadas mantenerse atentas a las comunicaciones oficiales del Instituto, a través de las cuales se informarán las indicaciones correspondientes para realizar el trámite.

En cuanto a la documentación requerida, se deberá contar con constancia de CUIL, fotocopia del DNI, fotocopia del título secundario o constancia de título en trámite, matrícula de inscripción y dos fotografías de 4 x 4. Los pasos y las condiciones definitivas deberán verificarse en las indicaciones oficiales correspondientes al proceso 2027.

Elegir, aprender y crecer

El Instituto Superior María Grande D-228 invita a los estudiantes que están finalizando la escuela secundaria y a todas las personas interesadas en iniciar una carrera docente a conocer las propuestas disponibles y considerar la formación superior como una oportunidad para “construir nuevos proyectos personales y profesionales, entendiendo que estudiar en el Instituto es apostar por la educación, fortalecer el desarrollo de la comunidad y prepararse para asumir desafíos de una profesión fundamental para el presente y el futuro”.