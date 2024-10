Crespo- Las facturaciones de servicios llegan a los usuarios y son muchos los casos en los que el impacto es superior a lo estimado. Un ejemplo es el del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís. El presidente de la comisión cooperadora, Silvio Heinz, se mostró preocupado. "Es exagerado el valor de la boleta, ninguna institución está preparada para afrontar en este tiempo esos montos. Sabíamos que habría aumentos, pero no de tal magnitud".

En el caso del Hogar, el monto a pagar es de $824.070. "Somos una residencia para adultos mayores, dependiente de Provincia, pero está manejada por una cooperadora que se hace cargo y se nos hace cuesta arriba todo. Al empezar el invierno tuvimos una factura de $192.000, pasó a $500.000 la siguiente y ahora a $824.000. Y lo tenemos que pagar, tenemos que conseguir el dinero de alguna manera, pedir y luego devolver".

Destacó que "Para los servicios no tenemos subsidio ni apoyo, ni municipal ni provincial. El Estado no tiene que regalarnos la energía, pero un aumento así es desproporcionado. No recuerdo algo igual. Se producían subas estacionales cada año, en invierno se eleva y en verano disminuye. Pero en este caso, el aumento es del valor del metro cúbico, no por cantidad consumida".

Cuotas

Heinz explicó que la cuota de los 39 abuelos institucionalizados no se actualizó en esa proporción: "Vamos a tener un déficit importante, pero alguien va a tener que poner la plata y después recuperarla, no hay otra. Recién en octubre tenemos un aumento de cuota. Sabemos el estado de las jubilaciones, que son denigrantes, y que a las familias se les hace todo cuesta arriba, pero los aumentos no paran y no nos queda otra alternativa", anticipó.

Lamentó que “Estamos avisando que pasará a ser de $470.000 el pago mensual y ya hay gente enojada. Los familiares de los abuelos pagan $390.000 y nos dan 90 pañales que otorga PAMI por mes. Del resto nos hacemos cargo nosotros: el faltante de pañales, comida, atención permanente todos los días a toda hora. Tenemos un bono, particulares y empresas que ayudan, 300 socios que pagan $500 de cuota. A los familiares que pueden les pedimos que nos envíen más pañales, porque no somos una entidad privada, no estamos en condiciones de decir ‘si no nos das esa cantidad el abuelo se va. Tenemos que afrontar los problemas, pero si no aumentamos, como en una empresa, ‘nos fundimos. Tenemos $15.000.000 de gastos mensuales sumando pañales, algodón para higienizarlos, comida, empleados, aportes patronales y gas”.

Nada nuevo

“Esto viene de siempre, no es nuevo. En el ’90 se formó una comisión con la idea de dar una mano. Pasa que das la mano y te toman el brazo, hoy nos estamos haciendo cargo de todo. El Hogar nació en 1974 y lo atendía Salud Pública. Como todo lo que maneja el Estado no funciona, la cooperadora se sumó en el ’90 y con el paso del tiempo el Estado definitivamente se corrió y la cooperadora tuvo que hacerse cargo de todo”, dijo Heinz.

“Hoy nos dan el servicio de Enfermería, tenés una persona que pagan para la atención, de las cuatro que teníamos antes. Y tenés el médico de guardia ante una emergencia. Tenemos 16 empleados para el funcionamiento, de los que pagamos 15 nosotros y 1 el Estado Provincial. No solo que no nos fueron incorporando, sino que fueron sacando. Nos cuesta un montón, y más en determinados momentos como cuando hay que pagar aguinaldos”, agregó.

“No podemos siquiera arreglar una pared, no alcanza la plata. Hace 9 años estoy en el grupo y 7 llevo como presidente, pero el año que viene tenemos renovación de comisión y no sigo. Me desgastó la situación y lo que se complica el día a día. El problema es que no aparece gente nueva, nadie quiere meterse en esto”, planteó.

Manos que se suman

Como contrapartida, la solidaridad dijo presente. Alumnos de la Escuela Técnica Nº 35 «Don José de San Martín», del Profesorado de Tecnología, desarrollaron un trabajo con representantes de varios cursos y la ayuda de profesores para reparar camas. Coordinó la actividad el jefe de taller, Técnico Walter Bender.

Por otro lado, se realizó la ‘Campaña del Pañal’ organizada por ‘Club de Amigos del Ciclismo’, ‘Crespo Bike Cicloturismo’ y la tradición de la familia Reicenawer, recaudándose 820 pañales y $1.783.800. “Con eso cubrimos más o menos seis meses, estamos agradecidos porque es una gran mano que nos dan”, dijo Heinz.