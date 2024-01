Empoderar a las niñas y darles la oportunidad de contactar con mujeres inspiradoras. Con estos objetivos fundó la abogada Miriam González la organización Inspiring Girls en el Reino Unido.

González quiere cambiar los estereotipos en la sociedad y que todas las niñas tengan a su alcance referentes que les inspiren.

La chispa para prender “Inspiring Girls”

“Inspiring Girls surgió en 2013, en el Reino Unido. Yo había visto unas investigaciones que decían que más del 55% de las niñas entre 11 y 21 años piensan que no tienen acceso a mujeres inspiradoras y me parecía absurdo porque hay millones de mujeres inspiradoras en todo el mundo”, explica González.

En ese momento, relata, ella tenía cierta “exposición mediática” en el Reino Unido (está casada con Nick Clegg -político británico social liberal-) y pensó en aprovecharla para poner en marcha la iniciativa.

El resultado y la recepción fueron positivos. “Fue un éxito desde el principio en el Reino Unido, donde ya hay 26.000 mujeres yendo a todos los colegios a inspirar a las niñas”.

Las “Inspiring girls” salieron del Reino Unido hace dos años y ya están en diez países. “Uno de los lugares donde está teniendo un éxito fantástico es España. El último ha sido Singapur y sigue creciendo, así que estamos felices de cómo apoyan todas las mujeres”, señala la abogada.

Para González, es fundamental aprovechar el deseo de ayudar de tanta gente, dándoles un canal que facilite a las niñas de todo el mundo el acceso a “role models” femeninos.

La tecnología como una herramienta para conectar

“El siguiente gran paso es crecer no de manera geográfica, sino de manera exponencial, a través de la tecnología. Las generaciones jóvenes no conocen de fronteras y en el fondo les da un poco igual donde están esas mujeres que les inspiran”, asegura.

Por ello, la abogada española quiere poner en marcha una plataforma “para que cualquier niña del mundo con Internet pueda tener acceso virtualmente a las mujeres que les inspiran“.

La Educación es una clave para empoderar a las niñas

A su juicio, para acabar con las brechas y los estereotipos “hay que actuar con muchas cosas, porque hay muchos ámbitos de la igualdad de género. Una parte es que las mujeres lleguen a los puestos más altos del poder, que es donde está toda la discusión con respecto a las cuotas“.

Otra es, indica, “la sociedad del cuidado”. Recuerda, en este punto, que son las mujeres las que se ocupan mayoritariamente del cuidado de los hijos, de los padres mayores y de las casas.

“Hay que empezar a quitar, como sociedad, el tabú a esa discusión porque sino no vamos a empezar a dar soluciones. Creo que la sociedad no se puede permitir que las mujeres no trabajen”, remarca.

González buscó, por su parte, otro camino. “El centímetro cuadrado (…) donde quiero poder hacer una diferencia, es la autoconfianza de las niñas”, para que tomen decisiones sin que les importen los estereotipos de género”, afirma la fundadora de la organización.

Y es que, según destaca, aún hay “muchísimas” etiquetas que se siguen aplicando a las mujeres. “Tenemos comprobado que a los 6 años es cuando los niños y las niñas empiezan a pensar que hay trabajos para hombres y mujeres”.

El estudio lo hicieron en colegios de primaria, a estudiantes de esa edad a los que se les preguntaba qué tipo de trabajo hacen los hombres y mujeres. En los primeros salían banqueros, médicos y jefe. En el segundo: profesora, enfermera e “increíblemente” organizadora de fiestas.

“Tú eres la que decides”

Después de cinco años la iniciativa creada por Miriam González sigue creciendo y no descarta implantarla en Estados Unidos. Pero el mensaje para las niñas sigue siendo el mismo: la libertad.

“Mira lo que quieres hacer. No tienes que saberlo inmediatamente (…). Y una vez que decidas, que eso dependa solo de ti. No pienses que tienes que hacerlo porque te lo pide la sociedad o te empuja nadie. Tú eres la que decides y cuando decidas hacerlo intenta ser realmente buena en lo que has decidido”, aconseja.

(Fuente: Efeminista)