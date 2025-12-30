Según el informe brindado por Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín, en la noche de ayer lunes 29 de diciembre se registró un hecho tan inusual como llamativo, cuando un camión que transportaba vísceras de vacunos volcó parte de su carga sobre el asfalto, derramando más de 500 kilos del material.

De acuerdo a lo informado, el vehículo circulaba por la Ruta Nacional Nº 131 y atravesaba la ciudad cuando, aparentemente al frenar en el semáforo ubicado en el acceso a calle Linares Cardozo, frente a la estación de servicio Shell, se produjo el vuelco y desparramo de las vísceras sobre la calzada.

A raíz del episodio, la Policía de Entre Ríos de la jurisdicción dio aviso al cuartel de Bomberos Voluntarios, que acudieron al lugar con una dotación compuesta por cinco efectivos a bordo del móvil N° 1. En el operativo también intervino personal de Guardia Urbana, que se encargó de asegurar la zona y ordenar el tránsito, evitando riesgos para los conductores que circulaban por el sector.

Posteriormente, se sumó al trabajo una pala cargadora con su respectivo operario, que permitió retirar la carga y trasladarla para su disposición final. Las tareas de limpieza demandaron un importante esfuerzo por parte de los equipos intervinientes y se extendieron hasta aproximadamente las 2.30 de la madrugada, logrando finalmente dejar la ruta en condiciones seguras para la circulación vehicular.

Desde el cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de Libertador San Martín agradecieron la colaboración de todas las áreas que participaron del operativo. “Agradecemos a policía local, guardia urbana y al personal municipal que gestionó y manejó la pala. Muchas gracias”, expresaron en el cierre del informe.