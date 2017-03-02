Crespo- Está abierta la inscripción a las clases de ajedrez que la Asociación Crespense de Ajedrez y Esperanto dictará en el nuevo año lectivo a partir del 7 de marzo en el Club de Leones, calle Tratado del Pilar, frente al Centro Comercial. Los interesados deberán concurrir de lunes a viernes en el horario de 16:00 a 18:00. Al momento de las inscripciones se pueden consultar tarifas y horarios de clases, como así también el programa de cada profesor.

Las clases están dirigidas a personas de todas las edades y estarán a cargo de los profesores Carolina Paul y Luciano Lell.