El Gobierno de Entre Ríos anunció el llamado a licitación pública para la ampliación de la Escuela Nº 105 Patria Libre de la ciudad de Crespo, una obra que marcará un hito en la construcción sustentable del país, ya que será la primera en edificarse con ladrillos PET fabricados a partir de material reciclado.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, contempla una inversión provincial de 256 millones de pesos y se ejecutará con fondos enteramente provinciales.

Detalles de la obra

La licitación pública N° 05/2025 prevé la construcción de tres aulas, una sala de profesores y un grupo sanitario completo, con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad.

La intervención abarcará 340 metros cuadrados y beneficiará a 498 estudiantes que asisten al establecimiento educativo ubicado sobre Bartolomé Mitre, entre Laurencena y San Martín.

La apertura de sobres se realizará el jueves 20 de noviembre de 2025, a las 10, en las instalaciones de la escuela. El plazo de ejecución será de 270 días corridos, con un presupuesto oficial de 256.537.619,19 pesos.

Ladrillos fabricados con material reciclado

Una de las características más destacadas del proyecto es la incorporación de 36.500 ladrillos PET, que serán fabricados en el Parque Ambiental de Crespo a partir de botellas plásticas recicladas.

Estos bloques cuentan con una fórmula certificada por el Conicet, lo que garantiza su calidad y resistencia, y representan una innovación en materia de construcción pública sustentable.

El ministro Darío Schneider subrayó que “se trata del primer llamado a licitación con un proyecto que incorpora ladrillos PET, los cuales serán aportados por el municipio de Crespo”. Además, destacó que “con la campaña que realizamos, y con el acompañamiento de los entrerrianos, se logró recolectar más de un millón de botellas en distintos puntos de la provincia, que hoy comienzan a transformarse en una obra concreta”.

Botellas que construyen futuro

La iniciativa forma parte del programa “Botellas que construyen futuro”, una campaña provincial que promovió el reciclaje y la participación ciudadana.

En apenas 90 días se recolectaron más de un millón de botellas plásticas, suficientes para producir los ladrillos necesarios para esta ampliación escolar.

Los ladrillos de polietileno tereftalato (PET) presentan múltiples ventajas: son livianos, resistentes al fuego, ecológicos y altamente aislantes. Además, su fabricación no requiere cocción ni arena, reduciendo así el impacto ambiental y el consumo de recursos naturales.

Información y consultas

Las consultas técnicas podrán realizarse al correo [email protected] (con copia a [email protected]) o de forma presencial en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones (Gregorio Fernández de la Puente 220, 2º piso, Paraná), de 7:00 a 13:00.

La venta de pliegos estará disponible hasta el jueves 6 de noviembre de 2025 en la misma dependencia.

Más información puede consultarse en el sitio oficial: https://www.entrerios.gov.ar/minplan/licitaciones/lpn_dgayc_2025-05