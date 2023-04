Don Cristobal.- El pasado jueves dio inicio un ciclo de capacitación a productores, impulsado por instituciones públicas y privadas. La propuesta fue presencial, no arancelada y tendrá extensión hasta julio. Consiste en siete ciclos de conferencias presenciales en diferentes polos productivos de la provincia.

Entre las instituciones que impulsan dicha capacitación se cuentan la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia; y la Fundación de Lucha Contra Fiebre Aftosa.

El primer encuentro se realizó en la comuna de Don Cristóbal Segunda, y desde la organización remarcaron que todas las actividades son de carácter gratuito para los asistentes, se entregará certificado de participación, y está destinada en particular a productores y estudiantes de carreras afines a la actividad.

En el primer encuentro se abordó el destete precoz y su impacto sobre el sistema de producción de carne; a cargo de María Eugenia Munilla y Sebastián Vittone, de la Estación Experimental INTA Concepción del Uruguay. Del manejo estratégico de la sanidad en bovinos de carne dio cuenta Lisandro Angelino; especialista en sanidad de bovinos.

El productor Orlando Moro contó su experiencia como ganadero en campos de Don Cristóbal y luego se abordó el manejo del campo natural y el manejo BIO regenerativo con la exposición de Daniel Sánchez, de Alianzas en Biogeneración. En torno a la estrategia y gestión en la empresa ganadera disertó Juan Enrique Quinodoz, especialista en Agronegocios.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, junto a los directores generales de Agricultura y Producción Animal del gobierno entrerriano, Carlos Toledo y Exequiel Alvarenque abordaron las disposiciones del Plan Ganadero Entrerriano y Productor PASE. El cierre contempló un taller Interactivo de saberes, diagnóstico y posibilidades para el progreso empresarial como ganadero con la coordinación de Marcelo Barrera.

Fundamentos de la propuesta

En general, la iniciativa de capacitación se sostiene en dos pilares: el buen manejo del pasto; y producir la mayor cantidad de carne por hectárea con más terneros y más pesados; con técnicas sencillas y de bajo costo, como el Destete Precoz, para garantizar la preñez de más vientres.

Las estadísticas subrayan la tarea pendiente para obtener tranqueras adentro rendimientos que den orgullo: el procreo oscila alrededor del 65% cuando debería estar por encima del 80% como regla.

El primer paso es identificar el camino por donde se debe transitar para llegar a los mejores destinos posibles con las herramientas disponibles; y todo lo demás es caminar con los pies sobre la tierra

“El principal motivo por lo cual no se logran mayores preñeces y más terneros es porque el vientre no está en condiciones de ciclar debido a la falta de pasto o la ineficacia en la cosecha de forraje que realiza el rodeo en condiciones de pastoreo, lo que se traduce en una deficiente condición corporal de la vaca al momento del entore” indicaron desde el Ministerio de Producción, asegurando que revertir esta situación es un eje fundacional de este plan de capacitación. “Hoy en día nadie prospera sin datos que se logran con inventarios y registros de todo tipo; como pesajes, controles de preñez, nacimientos, marcación y medición del pasto, etc.; y una buena planificación económica”, fundamentaron.