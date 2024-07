Entre marzo y abril, dieron inicio los talleres previstos para el año en curso en la "Casita Jaime", ubicada en la esquina de las calles San Martín y Sofía Jaime, a pocos metros del Centro Educativo "Dr. Miguel Puíggari". Este espacio, cedido y acondicionado por el municipio de Libertador San Martín, se ha convertido en un punto de encuentro para la agrupación Raíces de mi Estación y la comunidad.

Talleres y actividades

La oferta de talleres es diversa y abarca distintos intereses y edades. Las clases de apoyo escolar, dirigidas por la profesora Gladis Schonhals Schanzenbach, están disponibles tanto para estudiantes de nivel primario como secundario. El taller de danzas folclóricas, impartido por Pamela Rupel para jóvenes y adultos, y por Facundo Castelu para niños de 6 a 12 años, promueve la cultura y las tradiciones locales.

El taller de iniciación a la música y danza, denominado "Jardín Bailarín", está a cargo de la profesora Débora Cabrera y ofrece clases de teclado, guitarra y ukelele para niños de 3 a 5 años. En el área de las artes visuales, la profesora Nancy Schanzenbach lidera el taller de pintura sobre tela, mientras que el taller de dibujo, pintura y reciclado para niños fomenta la creatividad desde una edad temprana. Además, el profesorado de dibujo y pintura ofrece un programa estructurado con nueve módulos y un examen final que culmina con la entrega de un certificado.

Otro taller destacado es el de Arte Mix, que cuenta con una docente proveniente de Crespo que enseña diversas técnicas de apliques. En el ámbito gastronómico, el reconocido chef Lautaro "Tato" Marche ha comenzado el taller de cocina básica II y recientemente inició el curso de panadería para emprendedores, que incluye la preparación de masas dulces, saladas y hojaldres.

Gladis Schonhals Schanzenbach y Débora Cabrera

Paralelo 32 visitó la "Casita Jaime" y dialogó con la directora de Raíces de mi Estación, Gladis Schonhals Schanzenbach, y la profesora de música Débora Cabrera. La profesora Gladis detalló las diversas actividades que han mantenido muy activos a los participantes antes del receso escolar. Por su parte, Débora Cabrera expresó su satisfacción con el progreso de sus alumnos: "Estamos avanzando bien en todo lo que me he planteado en lo que va del año. Hay mucha respuesta de los niños y apoyo de los padres, así que vamos bien y eso me llena de orgullo".

Cabrera también resaltó la importancia de la constancia en el aprendizaje de la música, mencionando que la dedicación en la práctica tanto en casa como en clase es crucial.

Apoyo comunitario y nuevos equipos

Gladis Schanzenbach mostró su agradecimiento a la comunidad por el respaldo recibido a través del bono de contribución, el cual permitió la adquisición de un horno pizzero, una heladera, tablones y otros materiales necesarios para los talleres. "Esto nos vino re bien", afirmó.

El curso de panadería dirigido por Tato Marche tuvo su primera clase el lunes 15 de julio, con un cupo de nueve participantes debido al espacio limitado. Hay posibilidad de organizar otro grupo para interesados, quienes pueden contactarse al 343-4297045.