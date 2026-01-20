Desde hace años, quienes transitan esta arteria nacional vienen señalando el grave deterioro de la calzada. Sin embargo, el sector comprendido entre ambas localidades se convirtió en un verdadero punto rojo en materia de seguridad vial, con roturas profundas, placas levantadas y sectores prácticamente intransitables, lo que lo transformó en una “trampa mortal”, especialmente para conductores que no conocen la zona.

La preocupación se intensifica durante la temporada estival, cuando miles de turistas eligen Brasil como destino y utilizan esta vía como corredor principal. A ello se suma que, al ingresar en jurisdicción correntina, tras cruzar el puesto caminero de San Jaime hacia el noroeste, las condiciones de la ruta continúan siendo similares.

Los intendentes de las localidades atravesadas por la Ruta Nacional N° 127, junto a legisladores del departamento Federación, elevaron en numerosas oportunidades su reclamo a las autoridades nacionales, exigiendo una intervención urgente. Si bien la reparación de la traza no es competencia provincial, desde los municipios insistieron al menos en la necesidad de una adecuada señalización preventiva para evitar siniestros viales.

Finalmente, con el inicio del año 2026, maquinarias y personal de Vialidad Nacional comenzaron a trabajar en el sector más afectado. Según informó el medio digital Chajarí al Día, la carpeta asfáltica presenta tramos extremadamente peligrosos, con daños estructurales que impedían una circulación segura.

En una primera etapa, se había anticipado la colocación de cartelería de advertencia en un tramo estimado de un kilómetro, considerado el más crítico. Posteriormente, se dio inicio a las tareas de reparación que actualmente se están ejecutando. Las máquinas realizan el levantamiento de las placas dañadas y, si bien no se colocará una nueva capa asfáltica, se intervendrá el sector más comprometido para garantizar condiciones mínimas de transitabilidad.

El inicio de estas obras representa una respuesta largamente esperada por las comunidades de la región y por los miles de conductores que circulan a diario por esta ruta estratégica. No obstante, persiste el pedido de una solución integral y definitiva que permita recuperar completamente la seguridad y funcionalidad de la Ruta Nacional N° 127.