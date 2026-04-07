Las reuniones reúnen a representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, jubilados autoconvocados, la Federación de Jubilados y representantes de jubilados municipales.

La agenda de trabajo se extenderá hasta el viernes, período en el cual cada sector expondrá sus propuestas y planteos en torno a la reforma previsional. El objetivo central de estos encuentros es garantizar la participación de todos los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos para avanzar hacia un sistema más equitativo y sostenible.

En ese marco, Bagnat remarcó la importancia de un abordaje amplio e inclusivo: “La reforma debe construirse con todos los sectores, buscando un equilibrio que garantice la sustentabilidad del sistema sin perder derechos”.

El funcionario también destacó que el proceso se encara con una mirada de largo plazo, priorizando decisiones responsables que otorguen previsibilidad a los beneficiarios.

Según se informó, estas instancias forman parte de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo provincial, orientada a modernizar el sistema previsional, fortalecer su sustentabilidad y consolidar reglas claras que brinden estabilidad en el tiempo.