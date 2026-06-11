Crespo- Este domingo 19 de febrero, a las 18:00, el Anfiteatro del Lago recibirá a artistas de distintos rubros, en el marco programa denominado Domingos en El Lago, un nuevo ciclo que implementa el municipio, destinado a fomentar el uso del espacio público para disfrutar en familia y con amigos. El ciclo tendrá una presentación periódica, posiblemente de carácter mensual, donde habrá música, danzas, servicio de cantina y la participación de los artesanos de Hecho en Crespo.

“Domingos en el Lago – dijo la subsecretaria de Innovación y Participación Ciudadana, abogada Elina Ruda- es aportarle un contenido de tanto en tanto a las tardes en el Lago, de la gente que naturalmente concurre a tomar mate, con la presencia de artistas locales, de quienes clasificaron para el Pre Cosquín; habrá algunos espectáculos más rockeros, otros más folclóricos” – describió sobre esta modalidad que propicia el encuentro con los vecinos, la familia, los amigos y los artistas, pensando que las tardes de domingo pueden ser diferentes en este espacio emblemático de la ciudad.

Espectáculos

En esta primera edición de Domingos en el Lago, se presentarán el grupo de Danzas Folclóricas del IMEFAA; alumnos de la Escuela Municipal de Música Don Ramón Avero; Ballet De mi tierra (integrado por bailarines de Crespo que obtuvieron el segundo puesto en el rubro conjunto de danzas del Festival de Malambo en Laborde); Tony Vergara; Conjunto de malambo del Ballet ‘Py Aguapy’ (representantes del Pre Cosquín sede Crespo); Escuela de Danzas Árabes Farhat y Revelación Alemana.