Como cierre de las actividades en el mes de las infancias, la Editorial de Entre Ríos y el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, lanzan la convocatoria Los colores del campo que invita a la presentación de poemas y dibujos.

Los poemas y dibujos podrán ser sobre la naturaleza, el entorno, la flora y fauna, los ríos y arroyos, el ambiente de Entre Ríos, creados por niñas, niños y adolescentes entrerrianos.

Podrán participar niñas, niños y adolescentes que tengan entre 10 (diez) y 18 (dieciocho) años, nacidos en el territorio entrerriano o que acrediten residencia continuada y permanente en la provincia de 5 (cinco) años anteriores a la fecha del llamado a la presente convocatoria.

Los poemas podrán tener una extensión de hasta 20 (veinte) líneas/versos, escritas o en blanco y serán enviados en un archivo de Word. Los dibujos se recibirán escaneados o mediante fotografías en alta resolución. Tanto los poemas como los dibujos serán remitidos únicamente a través de correo electrónico [email protected] desde donde se confirmará su recepción.

La admisión de las obras es desde el jueves 1° de septiembre al miércoles 30 de noviembre de 2022. Durante el transcurso de 2023 la antología será editada por la Editorial de Entre Ríos y cada participante recibirá de manera gratuita 2 (dos) ejemplares.

Las bases completas pueden solicitarse a [email protected].