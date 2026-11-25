El proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno de Entre Ríos ingresó formalmente a la Cámara de Senadores y comenzó su recorrido legislativo. La iniciativa propone suspender excepcionalmente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) durante el proceso electoral de 2027, además de introducir modificaciones en el calendario y en distintos aspectos de la organización de los comicios.

El expediente fue tratado durante la 18ª sesión ordinaria del 147º período legislativo, realizada este martes y presidida por la vicegobernadora Alicia Aluani. Por decisión unánime, los senadores resolvieron girarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, donde comenzará su análisis.

Entre los principales cambios propuestos figura la modificación del artículo 67 del Código Electoral provincial (Ley 11.190). El texto plantea que las elecciones generales se realicen el primer domingo de junio de 2027 —el día 6— o en simultáneo con los comicios nacionales.

La reforma también contempla modificaciones en los plazos para presentar candidaturas y alianzas, la oficialización de listas, la fiscalización de la Boleta Única de Papel y las disposiciones relacionadas con el financiamiento y los gastos de campaña.

Si la suspensión de las PASO es aprobada, los partidos políticos deberán definir sus propios mecanismos de selección de candidatos para las elecciones de 2027, de acuerdo con sus respectivas cartas orgánicas y reglamentos internos.

El PJ entrerriano rechazó la suspensión

El ingreso del proyecto al Senado generó una reacción del Consejo Provincial del Partido Justicialista, que se reunió durante la tarde del martes para analizar la propuesta del Ejecutivo y el escenario electoral de cara a 2027.

Desde el órgano partidario cuestionaron la posibilidad de modificar las reglas electorales y consideraron que la iniciativa responde a una conveniencia política del oficialismo.

“Frigerio va en contra incluso de sus propios principios con tal de perjudicar al peronismo y a todos los partidos que sean opositores”, expresaron desde el PJ.

En el comunicado, también cuestionaron la incertidumbre sobre la fecha y la modalidad de los próximos comicios. “Da la sensación de que quieren ganar las elecciones antes del día de la votación, armando leyes a su medida sentados en un escritorio”, señalaron. Y agregaron que “las elecciones se ganan con gestión, cumpliendo lo que se prometió, resolviendo los problemas de la gente”.

Los dirigentes justicialistas recordaron que en 2022, cuando era diputado nacional, Rogelio Frigerio se había manifestado en contra de una eventual suspensión de las PASO. En ese sentido, citaron declaraciones del actual gobernador en las que sostenía que no debían modificarse las reglas electorales a un año de las elecciones.

“Parece que hoy sus convicciones cambiaron y ya no le preocupa la seriedad y el compromiso con las reglas de la democracia”, afirmaron.

El Consejo Provincial del PJ sostuvo que la suspensión de las primarias tendría como principal objetivo perjudicar al peronismo y a los sectores opositores. De todos modos, anticipó cuál sería su alternativa si la reforma prospera: “El peronismo va a garantizar elecciones internas para elegir a nuestros candidatos y candidatas”.

Normalización de la Departamental Concordia

Durante el encuentro, el Consejo Provincial también aprobó la propuesta de normalización del Consejo Departamental Concordia, elevada por la Comisión Normalizadora designada para esa tarea.

Con esa decisión quedó habilitada una nueva composición de la estructura partidaria departamental, que podrá comenzar a funcionar una vez que la resolución sea publicada en el sitio web oficial del Partido Justicialista.